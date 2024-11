Vykonali inšpekcie u dodávateľov lekárskych pomôcok

Bratislava 25. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vykonal 19. až 21. novembra neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch dodávateľov zdravotníckych pomôcok do ústavov špecializovaných na liečbu srdcových a cievnych chorôb na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi existovala dohoda, ktorej cieľom alebo následkom bolo alebo mohlo byť obmedzenie hospodárskej súťaže. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu.



Spresnila, že podnikatelia sa mohli dohadovať na cenách, územnom rozdelení trhu a zákazníkov a vymieňať si citlivé obchodné informácie v súvislosti s verejnými obstarávaniami na dodávku zdravotníckych pomôcok na liečbu srdcových a cievnych chorôb.



Poznamenala, že v tomto prípade by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel. V prípade preukázania dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.



Skutočnosť, že PMÚ uskutočnil inšpekcie ešte podľa Oľšavskej neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.