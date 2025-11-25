< sekcia Ekonomika
Vykonali inšpekcie u výrobcov a dodávateľov pekárenských výrobkov
Inšpekcie sa realizovali na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi existovala dohoda, ktorej cieľom alebo následkom bolo alebo mohlo byť obmedzenie hospodárskej súťaže.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR 18. a 19. novembra 2025 vykonal neohlásené inšpekcie u viacerých podnikateľov pôsobiacich v oblasti výroby a dodávky pekárenských výrobkov. Inšpekcie sa realizovali na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi existovala dohoda, ktorej cieľom alebo následkom bolo alebo mohlo byť obmedzenie hospodárskej súťaže. Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ.
Spresnila, že podnikatelia sa podľa podozrení mohli dohadovať na priamom alebo nepriamom určení cien alebo iných obchodných podmienok a vymieňať si citlivé obchodné informácie v súvislosti s výrobou a dodávkou pekárenských výrobkov.
Ak by sa podozrenia potvrdili, išlo by podľa nej o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel. Za takýto typ dohody môže PMÚ uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
PMÚ zdôraznil, že samotné vykonanie inšpekcií ešte neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá ani neprejudikuje závery prešetrovania.
Spresnila, že podnikatelia sa podľa podozrení mohli dohadovať na priamom alebo nepriamom určení cien alebo iných obchodných podmienok a vymieňať si citlivé obchodné informácie v súvislosti s výrobou a dodávkou pekárenských výrobkov.
Ak by sa podozrenia potvrdili, išlo by podľa nej o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel. Za takýto typ dohody môže PMÚ uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
PMÚ zdôraznil, že samotné vykonanie inšpekcií ešte neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá ani neprejudikuje závery prešetrovania.