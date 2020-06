Odborníci: Výkonnosť finančných trhov napriek koronakríze rastie

Bratislava 4. júna (TASR) – Na jednej strane sa pre koronakrízu zhoršujú všetky dôležité makroekonomické ukazovatele, výkonnosť finančných trhov však napriek tomu rastie. Upozornil na to generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik. Dôvodom je podľa jeho slov bezprecedentný prílev peňazí do ekonomiky.



„Objem peňazí, ktorý sa cez kvantitatívne uvoľňovanie centrálnych bánk dostal do jednotlivých ekonomík za dva mesiace, bol väčší ako za celé obdobie od poslednej krízy v roku 2008,“ vysvetlil Ovčarik s tým, že veľká časť týchto peňazí pravdepodobne skončí na kapitálových trhoch. To zase vyvoláva dopyt po investíciách, čo zvyšuje ich cenu.



Ako si však všimli odborníci, slovenskí investori sa počas koronakrízy nesprávali racionálne. V čase, keď padli trhy, investori predali svoje investície v podielových fondoch v hodnote 129 miliónov eur, vyčíslil to Ovčarik. Podľa neho tak drobní investori urobili v tom najhoršom možnom čase. Po prudkom prepade finančného trhu totiž nasledoval jeho prudký nárast.



Odborníci sa zhodli, že pri rozhodovaní sa o tom, či investovať alebo nie, by faktor krízy mal byť irelevantný. Poklesy investícií v časoch krízy vyvolávajú podľa nich prirodzené myšlienky, aké veľké straty môže takéto obdobie priniesť. „Pri dlhodobom pravidelnom investovaní sú však tie príspevky, ktoré boli investované v čase krízy (t. j. pri výraznejších poklesoch trhov), najziskovejšie a majú najvýraznejší podiel na celkovej bilancii investičnej stratégie,“ vysvetlil riaditeľ analytickej spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy Michal Nalevanko.



Na zmiernenie straty z investície odporúčajú odborníci investovať pravidelne a diverzifikovať riziko, čiže využiť viacero rozličných investičných možností. „V obavách, čo môže budúcnosť priniesť, môžu investori zvažovať, či je v súčasnosti vhodný čas na začatie dlhodobej pravidelnej investície, alebo by bolo prezieravejšie počkať napríklad rok. Podľa prepočtov, ktoré vychádzajú z reálnych historických údajov za posledné polstoročie, je vyčkávacia taktika vždy horšou možnosťou,“ podotkol Nalevanko.



Ako dodali odborníci na investovanie, aj koronakríza je kríza ako každá iná. Odporúčajú nepanikáriť, môže to mať totiž katastrofálne následky. „Výkyvy počas krízy sú pripomenutím toho, že krátkodobé investovanie je oxymoron,“ dodávajú odborníci. Začať investovať hneď a nečakať na stabilizáciu trhu je podľa nich lepším rozhodnutím, „čas sú totiž peniaze“.