Analytici: Výkonnosť zdravotníctva zaostáva, má však potenciál

Bratislava 26. mája (TASR) - Zdravotnícky sektor v posledných mesiacoch čelí výzvam, a to aj v dôsledku politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký index zameraný na zdravotníctvo zaznamenal od začiatku roka záporný výnos na úrovni -5,3 % a zaostáva za širším trhom. Experti však upozornili na jeho dlhodobý rastový potenciál. Zhodnotili to v pondelok odborníci z Across Private Investments.



Zdravotnícky sektor je podľa odborníkov jedným z najdynamickejších segmentov globálnej ekonomiky, v poslednom období však zaostáva za S&P 500. Za posledný rok sektor klesol o približne 10 %, zatiaľ čo S&P 500 o približne 10 % vzrástol. Podpísať sa pod to mala aj politika Trumpa, ktorý chce znížiť ceny liekov na predpis v USA o 30 až 90 %.



„Tento krok okamžite vyvolal tlak na akcie najväčších farmaceutických spoločností, ktoré stratili 3 % - 6 % hodnoty v európskom obchodovaní. Dôvodom je obava investorov, že zníženie cien liekov v USA, kde farmaceutické firmy generujú až 70 % svojich ziskov, výrazne zníži ich príjmy a marže. Podobný návrh z prvého Trumpovho volebného obdobia však už raz stroskotal na odpore priemyslu a farmaceutické spoločnosti sú aj teraz pripravené brániť sa,“ vysvetlil analytik Across Private Investments Dominik Hapl.



Zvýšiť ziskovosť zdravotníckeho sektora v najbližších rokoch však môže presun zdravotnej starostlivosti do efektívnejších prostredí, ako sú ambulantné chirurgické centrá a domáca starostlivosť. Úspory môžu priniesť aj technológie a digitalizácia, významnú úlohu zohráva aj rastúci trh s generatívnou AI. Prispieť môže aj starnutie populácie a nárast chronických či civilizačných ochorení, ktoré zvyšujú dopyt po zdravotníckych službách.



„Zdravotnícky sektor má silné fundamenty pre rast a analytici a odborné inštitúcie poskytujú na najbližšie tri roky optimistické výhľady. Podľa McKinsey sa očakáva, že do roku 2028 dosiahne EBITDA tohto sektora 987 miliárd USD s ročnou mierou rastu 7 %. Rast je okrem iného poháňaný aj akceleráciou zdravotníckych technológií a rozrastajúcim sa segmentom špecializovanej farmácie,“ uviedol Hapl.



Hoci aktuálne zdravotnícky sektor čelí poklesom, odborníci ho považujú za perspektívny pre investorov s dlhším investičným horizontom. Odporúčajú však sledovať regulačné zmeny, makroekonomické trendy a pokrok v technológiách, ktoré môžu mať vplyv na jeho výkonnosť.