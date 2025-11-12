< sekcia Ekonomika
Výkonným riaditeľom Slovenskej bankovej asociácie zostáva M. Klimek
Bratislava 12. novembra (TASR) - Prezídium Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na svojom novembrovom zasadnutí menovalo doterajšieho výkonného riaditeľa Marcela Klimeka aj na ďalšie funkčné obdobie 2025 až 2029. Informovala o tom v stredu hovorkyňa SBA Daniela Gilányi.
Vyzdvihla, že Klimek je expertom s dlhoročnými skúsenosťami z vysokých pozícií v bankovníctve, finančníctve aj verejnej správe. Počas jeho pôsobenia v bankovom sektore, na pozíciách prokuristu či riaditeľa úverových rizík, sa podieľal na reštrukturalizáciách viacerých veľkých slovenských spoločností. Rovnako sa zúčastnil na riadení troch bankových fúzií na Slovensku.
Významné pozície zastával aj vo verejnej správe, najmä ako štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR, ale aj predseda alebo člen dozorných či riadiacich orgánov v inštitúciách ako Sociálna poisťovňa, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Fond ochrany vkladov alebo Národný jadrový fond, priblížila hovorkyňa.
„Som veľmi rád, že v pozícii výkonného riaditeľa SBA pokračuje tak renomovaný expert, akým je Marcel Klimek, ktorý v mojich očiach spája špičkovú bankovú a finančnú expertízu a excelentné manažérske know-how,“ zhodnotil prezident SBA a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.
„Ďakujem za prejavenú dôveru a verím, že sa nám spoločne a bankovníctvu v SR podarí preplávať súčasnými náročnými časmi so stabilitou a rastom tak, aby mohli banky podporovať rast slovenskej ekonomiky, domácností a byť tak naďalej pilierom pozitívneho rozvoja našej krajiny,“ konštatoval Klimek.
Prezident a výkonný riaditeľ sú štatutármi SBA. Výkonný riaditeľ najmä zastupuje asociáciu a koná v jej mene a o tejto činnosti informuje prezídium na každom jeho zasadaní. Riadi tiež prácu zamestnancov SBA a zodpovedá prezídiu za ich činnosť, vydáva interné akty riadenia a je zodpovedný za hospodárenie asociácie.
Slovenská banková asociácia je jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 23 členov reprezentuje takmer 100 % bankového sektora. SBA je od roku 1996 členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ako aj Európskej bankovej federácie (European Banking Federation, EBF) a Európskej platobnej rady (European Payment Council, EPC).
