Vykurovanie Košíc z geotermálnych vrtov je o krok bližšie

Košice 2. júna (TASR) - Projekt vykurovania Košíc geotermálnou energiou zo zdroja pri obci Ďurkov sa približuje k realizácii. Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) vyhlásila verejné obstarávanie na vybudovanie výmenníkovej stanice a teplovodu do košickej teplárne s predpokladanou hodnotou 67,7 milióna eur.



Spoločnosť Geoterm Košice zároveň pripravuje v lokalite realizáciu troch nových geotermálnych vrtov s očakávaným začiatkom vrtných prác v októbri tohto roka. Celkovú investíciu aj s nadzemnou technológiou odhaduje firma na 35 miliónov eur.



Štátna akciová spoločnosť MHTH, pod ktorú patrí košická tepláreň, hľadá aktuálne dodávateľa na výstavbu pripájacieho teplovodu. „Obsahom zákazky je výstavba 30 megawattov (MW) výmenníkovej stanice tepla v geotermálnom stredisku v Svinici - Ďurkove, 15,7 kilometra tepelného napájača z geotermálneho strediska do košickej teplárne, napojenie na čerpadlá a rozvod tepla v teplárni,“ potvrdila pre TASR manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.



Trasa realizácie diela v zmysle stavebného povolenia prechádza cez sedem katastrálnych území - Svinica, Olšovany, Košická Polianka, Košice - Krásna, Košice - Vyšné Opátske, Košice - Jazero a Košice - Južné mesto. Dĺžka trvania zákazky je 35 mesiacov. Projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ je financovaný z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou eurofondového Programu Slovensko, ďalej úverových zdrojov bánk a vlastných zdrojov spoločnosti. „Prvé dodávky tepla sú naplánované na november 2027,“ uviedla Devánová.



Geotermálny systém by po dokončení mal dodávať ročne približne 174.000 megawatthodín tepelnej energie do sústavy centralizovaného zásobovania teplom v Košiciach. „V zimnom období sa predpokladá využitie 30 MW tepelného výkonu dvoch tripletov a v lete je to 15 MW z jedného tripletu. Jeden triplet pozostáva z jedného produkčného a dvoch reinjektážnych vrtov,“ informoval MHTH. Teplo z geotermálneho strediska Svinica - Ďurkov by podľa spoločnosti stačilo na pokrytie celoročnej spotreby tepla štvrtiny košických domácností.



Geoterm Košice sa zaviazal pre MHTH zvýšiť kapacitu geotermálneho strediska zo súčasných približne 15 MW na 30 MW. „To si vyžaduje vyvŕtať k súčasným trom vrtom ďalšie tri hĺbkové geotermálne vrty. Geoterm Košice po súťaži podpísal kontrakt na tri nové vrty so spoločnosťou MND Drilling & Services, Lužice. Po príprave staveniska sa očakáva začatie vrtných prác v októbri tohto roka,“ uviedol pre TASR za Geoterm Košice člen predstavenstva Gabriel Beer. Informoval, že predpokladaná cena za jeden vrt, ktorá vzišla zo súťaže, je 7,5 milióna eur. Nové vrty by mali byť k dispozícii budúci rok v lete, pričom ich predpokladaná hĺbka je na úrovni 3,5 kilometra.



Financovanie nových vrtov je podľa Beera kombináciou zdrojov akcionára firmy - spoločnosti SPP - Infrastructure, ktorá patrí do skupiny korporácie Energetický a průmyslový holding, ako aj zdrojov Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ. „Investície do troch vrtov a nadzemnej technológie v geotermálnom stredisku sa očakávajú na úrovni 35 miliónov eur. Z európskych zdrojov by mal Geoterm Košice získať 45 percent z oprávnených výdavkov projektu, avšak maximálne 12 miliónov eur. Akcionári Geotermu Košice tak budú musieť z vlastných zdrojov prispieť na projekt čiastkou približne 23 miliónov eur,“ dodal člen predstavenstva.