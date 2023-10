Vykurovanie z nového zdroja na hornej Nitre chcú spustiť do konca roka

Prievidza 30. októbra (TASR) - Vykurovanie z nového zdroja tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany plánuje Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) kompletne spustiť do konca tohto roka. Zabezpečiť ho plánuje prostredníctvom kombinácie obnoviteľných zdrojov, doplnkovým zdrojom bude plyn. Vyplýva to zo správy o aktuálnom rozpracovanosti projektu, ktorú na svojom rokovaní v pondelok vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci.



Elektráreň Nováky (ENO) má dodávať teplo do 20. decembra, a to v nadväznosti na systém výroby elektriny. Od tohto termínu plánuje PTH spustiť vykurovanie z nového zdroja pre Prievidzu.



Spoločnosť dokončuje práce na novom zdroji pre Prievidzu. "Tepelné privádzače z Bane Cigeľ do Prievidze sa kolaudujú, sú pripravené a funkčné. Od 15. novembra začíname spúšťať plynovú kotolňu do skúšobnej prevádzky, máme približne mesiac na to, aby sme odstránili jednotlivé drobné chyby," konkretizoval predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Januščák. Firma podľa neho dokončuje obnoviteľné zdroje, vybudovala solárne panely, rovnako ukončuje montáž tepelných čerpadiel, zabezpečuje úpravu banskej vody. Kotolňa na štiepku bude pripravená na vykurovanie od polovice novembra.



"V Novákoch je v súčasnosti ukončená výstavba nového tepelného zdroja - kotolne na štiepku s výkonom 2 krát 3 megawatty. V súčasnosti sa už zabezpečuje skúšobná prevádzka. Privádzač sa ukončil v týchto dňoch," doplnil Januščák.



V Zemianskych Kostoľanoch podľa neho dokončuje spoločnosť montovanie technológie malých plynových kotlov, privádzač plynu je vybudovaný, v súčasnosti sa kotolňa pripája do sústavy. Ambíciou firmy je začať s vykurovaním 1. decembra, keďže tam nie je závislá od ENO.



Cenu pre odberateľov tepla predseda predstavenstva špecifikovať ešte nevedel. V súčasnosti spoločnosť totiž podľa neho rokuje s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), nemá ešte jasno v emitovaní limitov CO2, keďže sa stane eminentom. "Už dnes viem potvrdiť, že naša súčasná cena schvaľovaná ÚRSO bude o viac ako desať percent nižšia oproti súčasnej cene ENO. Dosah na občana je ťažko predpokladať, pretože štát dotoval časti nákladov. Či bude dotovať aj budúci rok, toto ešte nevieme. Bude o tom musieť rozhodnúť nová vláda," avizoval Januščák.



Prievidzská spoločnosť bude od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania buduje v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Firma v tejto súvislosti prijíma i nových zamestnancov. Do budúcna sa chce zamerať i na rekonštrukciu primárnych rozvodov v Prievidzi.



Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.