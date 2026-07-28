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Výkyvy na trhoch zvýšili zisk banky Barclays v 1. polroku
K rastu väčšou mierou prispel 2. kvartál, v ktorom čistý zisk vzrástol o viac než tretinu.
Autor TASR
Londýn 28. júla (TASR) - Britská banka Barclays zaznamenala v 1. polroku tohto roka rast čistého zisku o takmer pätinu, keď vyťažila z prudkých výkyvov na svetových trhoch. K rastu väčšou mierou prispel 2. kvartál, v ktorom čistý zisk vzrástol o viac než tretinu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.
Barclays v utorok uviedla, že za šesť mesiacov tohto roka zaznamenala čistý zisk 4,19 miliardy libier (4,90 miliardy eur). Oproti 1. polroku minulého roka to predstavuje zvýšenie o 19 %. Výsledky výrazne ovplyvnil najmä 2. kvartál, za ktorý zisk vzrástol až o 36 % na 2,26 miliardy libier.
Zisk pred zdanením sa za 1. polrok zvýšil o 17 % na 6,07 miliardy libier. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s týmto ziskom na úrovni 5,94 miliardy libier.
Celkové výnosy dosiahli v 1. polroku 16,50 miliardy libier a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o 11 %. Opäť ich ovplyvnil najmä 2. štvrťrok, za ktorý výnosy vzrástli o 16 % na 8,34 miliardy libier.
Investičná banka britskej Barclays zaznamenala v 2. štvrťroku príjmy na úrovni takmer 4 miliardy libier, čo znamená rast o 20 %. Analytici očakávali ich zvýšenie iba na 3,7 miliardy libier.
Príjmy z obchodovania s akciami sa medziročne zvýšili o 45 %. V tomto smere banka zaostala za konkurenciou z Wall Street, ktorej príjmy z obchodovania s akciami sa v priemere zvýšili o 69 %.
(1 EUR = 0,85524 GBP)
Barclays v utorok uviedla, že za šesť mesiacov tohto roka zaznamenala čistý zisk 4,19 miliardy libier (4,90 miliardy eur). Oproti 1. polroku minulého roka to predstavuje zvýšenie o 19 %. Výsledky výrazne ovplyvnil najmä 2. kvartál, za ktorý zisk vzrástol až o 36 % na 2,26 miliardy libier.
Zisk pred zdanením sa za 1. polrok zvýšil o 17 % na 6,07 miliardy libier. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s týmto ziskom na úrovni 5,94 miliardy libier.
Celkové výnosy dosiahli v 1. polroku 16,50 miliardy libier a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o 11 %. Opäť ich ovplyvnil najmä 2. štvrťrok, za ktorý výnosy vzrástli o 16 % na 8,34 miliardy libier.
Investičná banka britskej Barclays zaznamenala v 2. štvrťroku príjmy na úrovni takmer 4 miliardy libier, čo znamená rast o 20 %. Analytici očakávali ich zvýšenie iba na 3,7 miliardy libier.
Príjmy z obchodovania s akciami sa medziročne zvýšili o 45 %. V tomto smere banka zaostala za konkurenciou z Wall Street, ktorej príjmy z obchodovania s akciami sa v priemere zvýšili o 69 %.
(1 EUR = 0,85524 GBP)