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Vylepšovanie stavu vozovky diaľnice D1 na Liptove pokračuje
Od štvrtka (3. 9.) sa budú robiť lokálne opravy na zhruba troch kilometroch ľavej strany diaľnice za Važcom v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša.
Autor TASR
Bratislava/Liptovský Mikuláš 2. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje vo vylepšovaní stavu vozovky na niektorých úsekoch liptovskej časti diaľnice D1. Od štvrtka (3. 9.) sa budú robiť lokálne opravy na zhruba troch kilometroch ľavej strany diaľnice za Važcom v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša. TASR o tom v stredu informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
„Ťah diaľnice D1 je jednou z najdôležitejších dopravných tepien na Slovensku. Navyše práve liptovský úsek je pravidelne počas zimných mesiacov vystavený náročnejším poveternostným podmienkam. Aj preto je pravidelná starostlivosť nevyhnutná. Investície do pravidelnej údržby sú investíciami do bezpečnosti a komfortu motoristov,“ poznamenal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce za Važcom v smere na Východnú (km 299,300 - 296,500) potrvajú niečo vyše dvoch týždňov. Okrem lokálnych opráv vozovky sa tu bude aplikovať aj špeciálny regeneračný postrek. „Apelujeme na motoristov, aby zbystrili pozornosť najmä na úsekoch, kde vidia prebiehajúce práce na cestách. Ohľaduplnou a opatrnou jazdou pomôžu ochrániť nielen pracovníkov v teréne, ale aj ostatných účastníkov premávky pred potenciálnymi kolíziami,“ vyzvali diaľničiari.
„Ťah diaľnice D1 je jednou z najdôležitejších dopravných tepien na Slovensku. Navyše práve liptovský úsek je pravidelne počas zimných mesiacov vystavený náročnejším poveternostným podmienkam. Aj preto je pravidelná starostlivosť nevyhnutná. Investície do pravidelnej údržby sú investíciami do bezpečnosti a komfortu motoristov,“ poznamenal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce za Važcom v smere na Východnú (km 299,300 - 296,500) potrvajú niečo vyše dvoch týždňov. Okrem lokálnych opráv vozovky sa tu bude aplikovať aj špeciálny regeneračný postrek. „Apelujeme na motoristov, aby zbystrili pozornosť najmä na úsekoch, kde vidia prebiehajúce práce na cestách. Ohľaduplnou a opatrnou jazdou pomôžu ochrániť nielen pracovníkov v teréne, ale aj ostatných účastníkov premávky pred potenciálnymi kolíziami,“ vyzvali diaľničiari.