VIDEO: Výlov rýb pri Iňačovciach prebieha, kapry pôjdu i na zarybnenie

Iňačovce 22. októbra (TASR) - Výlov rýb z Iňačovských rybníkov, ktoré sa nachádzajú v okrese Michalovce, je aktuálne v polovici a pokračuje podľa plánu. Rybničná sústava, pozostávajúca z 27 rybníkov s celkovou rozlohou 470 hektárov, je jednou z najväčších na Slovensku. Ako pre TASR uviedol konateľ spoločnosti Dona Veľké Revištia, ktorá spravuje túto rybničnú sústavu, Martin Vaľo, sú zhruba v polovici výlovov.



"Ryby sa ukazujú vo veľmi peknom stave, ale zatiaľ je priskoro hodnotiť celkovú sezónu," vysvetlil Vaľo s tým, že výlovy sa začali začiatkom októbra a mali by pokračovať do 10. novembra. Výlov začali jednoročnými rybami, aktuálne lovia trojročné s hmotnosťou medzi 2,5 až 3,5 kilogramu. "Ryby po výlove putujú buď do Slovenského rybárskeho zväzu na zarybnenie, alebo do sádok, kde čakajú na vianočný predaj," dodal Vaľo.



V Iňačovciach chovajú hlavne kapry, amury a šťuky. "Tento rok bol nadpriemerne teplý, mali sme veľa tropických nocí a extrémne horúce dni, ale na druhej strane bolo aj dosť zrážok, takže podmienky pre chov rýb neboli až tak negatívne ovplyvnené ako pred dvoma rokmi," uviedol Vaľo. Dodal, že cena rýb by mala ostať na úrovni minulého roka, no pre zákazníkov bude ťažšie nájsť živé a čerstvé ryby v niektorých predajniach.



Vaľo zároveň upozornil na rastúci vplyv rybožravého vtáctva, ktoré významne ovplyvňuje ich produkciu. "Rybožravé vtáky, ako sú volavky a kormorány, trúfnem si povedať, že nám zhruba polovicu produkcie vyžerú," konštatoval Vaľo.