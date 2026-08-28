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Výluka na bratislavskej hlavnej stanici od septembra ovplyvní vlaky
Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava-Nové Mesto.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Prevádzku vlakov na bratislavskej hlavnej stanici od utorka 1. septembra do 12. decembra 2026 ovplyvní rekonštrukcia výhybiek v jej okolí. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok upozornila, že pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava-Nové Mesto.
„Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené, premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou. Diaľkové expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami budú aj počas rekonštrukcie naďalej premávať na bratislavskú hlavnú stanicu. V súvislosti s výlukovými prácami sa upravia ich časy o pár minút,“ priblížil hovorca ZSSK Ján Baček.
Pre obmedzenia podľa neho môžu byť počas výluky predĺžené cestovné časy týchto vlakov. ZSSK odporúča cestujúcim, aby si najmä v prvých dňoch výluky pred cestou skontrolovali aktuálne spojenie, cieľovú stanicu svojho vlaku a možnosti prestupu.
Zmeny sa na viac ako tri mesiace dotknú vlakov z Trnavy a Galanty, rýchlikov z Banskej Bystrice a Prievidze aj diaľkových expresov medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami. Výlukový cestovný poriadok na tratiach číslo 120, 130 a 132 je zapracovaný vo vyhľadávačoch spojení ZSSK.
Osobné vlaky S50 Bratislava - Trnava budú naďalej premávať každú hodinu a počas výluky bude ich východiskovou a cieľovou stanicou Bratislava-Nové Mesto. Bratislavskú hlavnú stanicu nebudú obsluhovať. Zachovaný zostane aj prvý ranný vlak s odchodom z Trnavy o 4.07 h na stanicu Bratislava-Nové Mesto.
„Počas pracovných dní nebudú premávať posilové osobné vlaky v ranných a popoludňajších špičkách. Cestujúci budú môcť využiť rýchliky R50 Považan, ktoré budú mimoriadne zastavovať aj v Bratislave-Rači, Šenkviciach a Cíferi. Výnimkou bude večerný rýchlik z Bratislavy o 22.20 h, ktorý v týchto staniciach mimoriadne zastavovať nebude. Ranný posilový rýchlik s odchodom z Trnavy o 5.57 h zastaví navyše iba v Šenkviciach,“ uviedol hovorca ZSSK. Zároveň budú vybrané súpravy Považanov posilnené o jeden vozeň, budú mať osem vozňov.
Regionálne expresy R55 Bratislava - Trnava budú počas výluky zrušené, premávať budú iba v úseku Trnava - Nitra. V Trnave bude zabezpečený prestup medzi vlakmi R55, R50 Považan a diaľkovými expresmi Kriváň a Tatran.
Osobné vlaky S60 Bratislava - Galanta budú aj počas výluky vedené na bratislavskú hlavnú stanicu. Premávať budú každú hodinu, posilové spojenia v pracovnej špičke (v polhodine) premávať nebudú. Ich kapacitu doplnia všetky regionálne expresy R60 Bratislava - Nové Zámky, ktoré budú mimoriadne zastavovať aj v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove. Zároveň budú mať upravené jazdné časy - z Nových Zámkov budú odchádzať o dve minúty skôr a do Nových Zámkov prídu o dve minúty neskôr.
Väčšina vybraných rýchlikov Urpín bude začínať a končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto, namiesto zastávky Bratislava-Vinohrady zastavia na neďalekej zastávke Bratislava predmestie. Na bratislavskú hlavnú stanicu budú naďalej premávať štyri spoje - R 831 a 833 z Bratislavy hl. st. s odchodmi o 5.52, 7.52 h do Banskej Bystrice s príchodmi o 9.28, 11.28 h, R 842 a 844 z Banskej Bystrice s odchodmi o 16.31, 18.31 h do Bratislavy hl. stanice s príchodmi o 20.10, 22.08 h.
„Rýchliky Ponitran Bratislava-Nové Mesto - Prievidza budú naďalej začínať a končiť v Bratislave-Novom Meste, pričom sa upravia ich jazdné časy. Vlaky už nebudú mimoriadne zastavovať v Pezinku, kde zastavovali v súvislosti s opatreniami počas výluky Trnava - Cífer,“ dodal Baček. V Ponitranoch už nebudú platiť cestovné doklady Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Rýchliky 744 a 747 Bojnice pôjdu opäť v celej trase medzi Prievidzou a Bratislavou-Novým Mestom.
„Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené, premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou. Diaľkové expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami budú aj počas rekonštrukcie naďalej premávať na bratislavskú hlavnú stanicu. V súvislosti s výlukovými prácami sa upravia ich časy o pár minút,“ priblížil hovorca ZSSK Ján Baček.
Pre obmedzenia podľa neho môžu byť počas výluky predĺžené cestovné časy týchto vlakov. ZSSK odporúča cestujúcim, aby si najmä v prvých dňoch výluky pred cestou skontrolovali aktuálne spojenie, cieľovú stanicu svojho vlaku a možnosti prestupu.
Zmeny sa na viac ako tri mesiace dotknú vlakov z Trnavy a Galanty, rýchlikov z Banskej Bystrice a Prievidze aj diaľkových expresov medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami. Výlukový cestovný poriadok na tratiach číslo 120, 130 a 132 je zapracovaný vo vyhľadávačoch spojení ZSSK.
Osobné vlaky S50 Bratislava - Trnava budú naďalej premávať každú hodinu a počas výluky bude ich východiskovou a cieľovou stanicou Bratislava-Nové Mesto. Bratislavskú hlavnú stanicu nebudú obsluhovať. Zachovaný zostane aj prvý ranný vlak s odchodom z Trnavy o 4.07 h na stanicu Bratislava-Nové Mesto.
„Počas pracovných dní nebudú premávať posilové osobné vlaky v ranných a popoludňajších špičkách. Cestujúci budú môcť využiť rýchliky R50 Považan, ktoré budú mimoriadne zastavovať aj v Bratislave-Rači, Šenkviciach a Cíferi. Výnimkou bude večerný rýchlik z Bratislavy o 22.20 h, ktorý v týchto staniciach mimoriadne zastavovať nebude. Ranný posilový rýchlik s odchodom z Trnavy o 5.57 h zastaví navyše iba v Šenkviciach,“ uviedol hovorca ZSSK. Zároveň budú vybrané súpravy Považanov posilnené o jeden vozeň, budú mať osem vozňov.
Regionálne expresy R55 Bratislava - Trnava budú počas výluky zrušené, premávať budú iba v úseku Trnava - Nitra. V Trnave bude zabezpečený prestup medzi vlakmi R55, R50 Považan a diaľkovými expresmi Kriváň a Tatran.
Osobné vlaky S60 Bratislava - Galanta budú aj počas výluky vedené na bratislavskú hlavnú stanicu. Premávať budú každú hodinu, posilové spojenia v pracovnej špičke (v polhodine) premávať nebudú. Ich kapacitu doplnia všetky regionálne expresy R60 Bratislava - Nové Zámky, ktoré budú mimoriadne zastavovať aj v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove. Zároveň budú mať upravené jazdné časy - z Nových Zámkov budú odchádzať o dve minúty skôr a do Nových Zámkov prídu o dve minúty neskôr.
Väčšina vybraných rýchlikov Urpín bude začínať a končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto, namiesto zastávky Bratislava-Vinohrady zastavia na neďalekej zastávke Bratislava predmestie. Na bratislavskú hlavnú stanicu budú naďalej premávať štyri spoje - R 831 a 833 z Bratislavy hl. st. s odchodmi o 5.52, 7.52 h do Banskej Bystrice s príchodmi o 9.28, 11.28 h, R 842 a 844 z Banskej Bystrice s odchodmi o 16.31, 18.31 h do Bratislavy hl. stanice s príchodmi o 20.10, 22.08 h.
„Rýchliky Ponitran Bratislava-Nové Mesto - Prievidza budú naďalej začínať a končiť v Bratislave-Novom Meste, pričom sa upravia ich jazdné časy. Vlaky už nebudú mimoriadne zastavovať v Pezinku, kde zastavovali v súvislosti s opatreniami počas výluky Trnava - Cífer,“ dodal Baček. V Ponitranoch už nebudú platiť cestovné doklady Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Rýchliky 744 a 747 Bojnice pôjdu opäť v celej trase medzi Prievidzou a Bratislavou-Novým Mestom.