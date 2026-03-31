Výluka na úseku v ČR: Vlaky Bathory pôjdu odklonom cez Skalicu
Výluka potrvá počas troch veľkonočných dní od piatka 3. apríla do nedele 5. apríla.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Počas troch veľkonočných dní od piatka 3. apríla do nedele 5. apríla pôjdu medzištátne vlaky EC 130 a EC 131 Bathory odklonom cez Skalicu. Dôvodom sú výlukové práce na českej železničnej infraštruktúre v úseku Hodonín - Moravský Písek, informovala v utorok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
„Na svojej pravidelnej trase preto tieto vlaky nebudú obsluhovať stanice Břeclav a Hodonín. V časti trasy Kúty - Břeclav bude zabezpečená náhradná autobusová doprava (NAD),“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Cestujúci zároveň musia počítať s predĺžením času jazdy vlakov o 30 až 40 minút v dôsledku výlukových opatrení.
Uvedené dva EC vlaky 130 a 131 budú vedené zo železničnej stanice Kúty namiesto pôvodnej trasy (Břeclav - Hodonín - Staré Město u Uherského Hradiště) cez Skalicu na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště.
Vlaky Bathory jazdia medzi Budapešťou a Varšavou cez Slovensko a Česko.
