Výluka v Čope dočasne ovplyvní vybrané vlaky medzi SR a Ukrajinou
Dôvodom sú práce na strane ukrajinského manažéra infraštruktúry.
Autor TASR
Košice 3. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje na dočasné obmedzenia v medzinárodnej osobnej železničnej doprave medzi Slovenskom a Ukrajinou. Od nedele (8. 2.) do 19. februára budú z dôvodu výluky v Čope úplne odrieknuté vybrané diaľkové vlaky na trase medzi Košicami a Mukačevom. Dôvodom sú práce na strane ukrajinského manažéra infraštruktúry, ktoré nie je možné realizovať pri zachovaní plnej prevádzky vlakov. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Odrieknuté budú spoje R 960 s odchodom z Košíc o 5.46 h a R 962 s odchodom o 10.46 h. Z Mukačeva do Košíc sa to dotkne rýchlikov R 963 a R 965, ktoré pôvodne odchádzajú o 10.54 a 17.57 h.
ZSSK zdôrazňuje, že ide o obmedzenia vzniknuté mimo jej pôsobnosti, keďže železničnú infraštruktúru na Ukrajine spravujú Ukrajinské železnice. „Ostatné medzištátne vlakové spojenia smerom na/z Ukrajiny (R 961 a R 964) budú počas uvedeného obdobia premávať bez obmedzení, v súlade s platným grafikonom vlakovej dopravy a v plnej trase,“ dodal Baček.
Cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o svojom spojení prostredníctvom webovej stránky ZSSK, v mobilnej aplikácii IDeme vlakom alebo na kontaktnom centre ZSSK.
