Výluka v Nemecku predĺži cestu vlakmi Railjet z Bratislavy do Zürrichu

Bratislava 16. júla (TASR) - Medzinárodné vlaky Railjet medzi Bratislavou a Zürrichom budú v prvej polovici augusta jazdiť po obchádzkovej trase cez Zell am See. Cestujúcim sa tak predĺži doba cestovania približne o dve hodiny. Na výluku v stredu upozornila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



„V dôsledku výlukových prác na železničnej infraštruktúre v Nemecku budú vlaky Railjet xpress (RJX) 160/167 premávajúce medzi Bratislavou hl. st. a Zürichom HB v období od 2. do 17. augusta 2025 vedené odklonom cez rakúske mesto Zell am See. Tento odklon si vyžiada predĺženie cestovného času približne o 120 minút v oboch smeroch. Na území Slovenska zostávajú odchody a príchody nezmenené,“ uviedla ZSSK.



Dopravca považuje za dôležité informovať o tejto výluke, hoci je mimo územia Slovenska a nevznikla z podnetu ZSSK. Vlaky Railjet xpress však podľa ZSSK patria k najvyužívanejším a najkomfortnejším spojeniam v smere do Rakúska a Švajčiarska.