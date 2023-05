Vymáhať pohľadávky od obchodného partnera treba včas

Bratislava 25. mája (TASR) - Firmy často nemajú dostatočné vedomosti, ako riadiť úvery, respektíve začnú neskoro vymáhať pohľadávky od obchodného partnera, ak sa v ich vzťahu vyskytol problém. Uviedla to spoločnosť Coface, ktorá je poskytovateľom poistenia pohľadávok.



Pre ochranu odporúča napríklad zvážiť ponuku zliav alebo iných stimulov pre odberateľov, ktorí zaplatia účty skôr. To pomôže aj zlepšiť tok hotovosti.



Pred dohodou o úverových podmienkach by si spoločnosť mala preveriť úverovú bonitu obchodného partnera preskúmaním jeho úverovej histórie, úverového skóre a histórie platieb. "Ak na to firma nemá kapacity či možnosti, je lepšie sa obrátiť na profesionálov, ktorí majú skúsenosti s riadením pohľadávok a nestranný pohlaď na bonitu obchodného partnera," upozornil generálny riaditeľ spoločnosti v SR a ČR Ján Čarný.



Spoločnosť zaznamenáva prípady, v ktorých sa etablovaní dodávatelia stávajú obeťami krádeže identity s cieľom vylákať tovar. Firma tiež odporúča získavať informácie cez rozhovory s kolegami z brandže. Čarný odporučil poistenie obchodných transakcií, respektíve úverov. "Poisťovňa dokáže napríklad podvodné firmy vo väčšine prípadov odhaliť," dodal odborník.



Poistením spoločnosť outsourcuje správu pohľadávok a môže sa tak viac venovať svojmu podnikaniu, pričom využíva obchodné informácie, hodnotenie bonity a monitorovanie portfólia či služby vymáhania pohľadávok. "V súčasnosti existuje široká škála informačných a poisťovacích spoločností, ktoré poskytujú kompletný prehľad o väčšine obchodných partnerov, a to celosvetovo," uviedol generálny riaditeľ.



Firma neodporúča umožňovať ľahké prekročenie úverových limitov. Ak sa obchodný partner oneskorí s platbou, čo najskôr mu treba pripomenúť jeho povinnosť. Čarný varoval, že nedostatočná ráznosť na začiatku sa môže vypomstiť.



Pripomína uschovanie alebo žiadanie potvrdených dokladov o dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb. Často sa podľa spoločnosti podceňujú aj doklady, ktoré preukazujú právny titul pohľadávky.



Pri dohode o osobitných platobných podmienkach treba byť primerane flexibilný, ale všetky dohody plne zdokumentovať a dôsledne ich sledovať. Ústne dohody v spore totiž podľa firmy nepomôžu. Treba uprednostňovať písomné kúpne zmluvy alebo písomné objednávky než zmluvy uzatvárané prostredníctvom telefonátov, sociálnych sietí či četov.



Spoločnosť odporúča aj využitie nástrojov na automatizáciu procesov riadenia úverov, ako sú kontroly, fakturácia a pripomínanie platieb. Treba monitorovať kredit odberateľov, aby sa firma uistila, že si plnia záväzky.