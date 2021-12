Vymazané firmy by mohli fungovať aj naďalej

Bratislava 10. decembra (TASR) - Obchodné spoločnosti, ktoré si nezmenili menovitú hodnotu vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra, by mohli aj napriek tomu pokračovať vo svojej činnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Parlament o návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Predkladateľ chce zaviesť konanie o obnovení zápisu, ktoré by umožnilo týmto firmám pokračovať v činnosti. "Výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov bol jediný dôvod na ich zrušenie a ostatné povinnosti, ktorých nesplnenie by zakladalo dôvod pre ich zrušenie, si plnili," spresnilo ministerstvo spravodlivosti.



Podanie návrhu na začatie konania o obnovení zápisu má byť časovo limitované. Počet subjektov, ktoré vykazovali základné imanie v slovenských korunách, nie je podľa ministerstva vysoký. "Zrejme ide o približne jedno percento vymazaných subjektov," dodali v predkladacej správe.



Proces tzv. čistenia obchodného registra sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020. Vymazávané majú byť neaktívne subjekty vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti.



Slovenská lekárska komora upozornila, že v dôsledku vymazania z obchodného registra nemôžu dotknuté ambulancie poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.



Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.