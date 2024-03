Výmena informácií na daňové účely sa má vzťahovať aj na kryptoaktíva

Bratislava 21. marca (TASR) - Poskytovatelia služieb kryptoaktív budú v budúcnosti povinní oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Tieto údaje bude finančná správa vymieňať s inými členskými a zmluvnými štátmi. Vyplýva to z pripravovanej novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu na portáli slovlex.sk.



Novela má prebrať do slovenského právneho poriadku európsku smernicu z minulého roka, ktorou sa upravuje staršia smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC8). Návrh vychádza tiež z dohodnutého globálneho rámca pre automatickú výmenu informácií o kryptoaktívach (CARF) a revidovaného spoločného štandardu na oznamovanie informácií o finančných účtoch (CRS), ktoré prijala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v priebehu roka 2023.



"Cieľom pripravovaného právneho predpisu je zvýšenie daňovej transparentnosti a vytvorenie rovnakých podmienok, ktoré sú predpokladom efektívneho boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam," vysvetlil rezort financií.



Novela má tiež rozšíriť rozsah pôsobnosti automatickej výmeny o finančných účtoch aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk. Lehota na zaslanie informácií finančnej správe je stanovená v súlade s lehotou na automatickú výmenu informácií o finančných účtoch a výmena medzi príslušnými daňovými orgánmi bude prebiehať do deviatich mesiacov po oznamovanom období.



Pripravovaný návrh obsahuje aj doplnenia a spresnenia vyplývajúce zo smernice DAC8 v oblasti iných druhov výmen daňových informácií, úpravy vyplývajúce zo skúseností z aplikačnej praxe, ako aj z procesu partnerského hodnotenia Slovenskej republiky v rámci OECD v oblasti daňovej transparentnosti a výmeny daňových informácií.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov podľa vecného zamerania uvedeného v predbežnej informácii. Lehota na vyjadrenie je do 5. apríla. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu novely je november 2024.