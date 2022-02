Výmenou svietidiel sledujú v Prievidzi zníženie nákladov na energie

Prievidza 21. februára (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) začali v týchto dňoch s výmenou svietidiel na verejnom osvetlení. Investičnou akciou sleduje samospráva zníženie nákladov na elektrickú energiu. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Pracovníci TSMPD zabezpečia výmenu svietidiel so sodíkovými výbojkami za úsporné LED svetlá. Celkovo pôjde o 198 svetelných bodov," spresnil Ďureje.



Spolu 35 svietidiel vymenia TSMPD na Bojnickej ceste, ďalších 80 na ceste Vl. Clementisa a ulici K. Novackého. Na uliciach J. Murgaša a A. Stodolu to bude 33 svetelných bodov a ďalších 50 v Starom meste, Necpaloch, na Kopaniciach a sídlisku Píly.



"Náklady na modernizáciu osvetlenia predstavujú 40.514,88 eura. Investícia prinesie úsporu na elektrickej energii v objeme 57 megawatthodín za rok, čo je približne 14.800 eur," vyčíslil hovorca mesta.



Sieť verejného osvetlenia v meste obsahuje celkovo 4090 kusov svietidiel. Technické služby vymieňali úsporné svietidlá už v minulom roku, a to napríklad na Dlhej ulici, Nábreží sv. Cyrila a ulici Matice Slovenskej.