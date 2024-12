Pre Slovensko sa skončila výnimka na export výrobkov z ruskej ropy

Bratislava 5. decembra (TASR) - Od štvrtka sa pre Slovensko skončila výnimka z embarga EÚ na export výrobkov z ruskej ropy. I keď ministerstvá zahraničia a hospodárstva hovoria o jej možnom predĺžení, rozhodnúť musia členské štáty EÚ. Predĺženie výnimky by bolo vhodné minimálne do doby, keď budú ukončené práce na zvýšení kapacity ropovodu TAL, upozornil hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



"Ministerstvo hospodárstva presadzuje predĺženie výnimky na vývoz produktov z ruskej ropy do ČR aj na ďalšie mesiace a v tomto zmysle sme podnikli aj príslušné kroky na európskej úrovni. Rozhodnutie o tejto téme sa očakáva v krátkom čase," uviedol pre TASR riaditeľ kancelárie rezortu hospodárstva Peter Podstupka. Predĺženie výnimky podporuje aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár, podľa ktorého rezort diplomacie v tomto smere "vyvíja príslušné aktivity".



Molnár upozornil, že Slovnaft je jediná exportná rafinéria v strednej Európe a svojou produkčnou kapacitou plní významnú funkciu v rámci energetickej bezpečnosti regiónu. "Stotožňujeme sa s názorom, že výnimku má zmysel predĺžiť do času pokiaľ nebude plne kapacitne funkčný ropovod TAL, aby sa predišlo prípadným cenovým šokom alebo nedostatku palív v regióne," priblížil. Tento ropovod by mal zásobovať české rafinérie, ktorým cez ropovod Družba v súčasnosti prestala ropa prúdiť. Slovensko je podľa prepravcu Transpetrol zásobované naďalej bez obmedzení.



Slovnaft dodáva do Česka ročne 700.000 ton nafty a benzínu, ktoré by muselo ČR doviezť z iných krajín, pravdepodobne z Nemecka. Analytici už v minulosti upozorňovali, že po zavedení embarga na dovoz ruskej ropy mimo ropovodov sa zvýšil import benzínu a nafty z krajín mimo EÚ, napríklad Indie a Turecka, kde zároveň vzrástol dovoz ruskej ropy.