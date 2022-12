Bratislava 7. decembra (TASR) - Výnimka zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti by sa mala zúžiť. Vyplýva to z návrhu novely legislatívy z dielne rezortu financií, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Národnej rade SR zároveň navrhuje prerokovať návrh novely v skrátenom legislatívnom konaní.



Cieľom novely je podľa Ministerstva financií (MF) SR zúžiť výnimku v zákone o obmedzení platieb v hotovosti, podľa ktorej v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie sa na platby v hotovosti nevzťahuje zákaz. V praxi to znamená, že už vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine vylúči uplatňovanie tohto zákona, a teda aj zákazu platby v hotovosti plošne.



"Táto výnimka v podobe, v akej je dnes, sa javí ako nadmieru benevolentná a je v rozpore s cieľom zákona o obmedzení platieb v hotovosti," tvrdí v dôvodovej správe k novele zákona rezort financií.



Keďže vyhlásenie mimoriadnej situácie v marci 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR, ktorá trvá aj naďalej, nespôsobilo a nespôsobuje obmedzenie občanov a podnikateľov v bezhotovostnom platobnom styku, je podľa MF dôležité urýchlene vypustiť uplatňovanie tejto výnimky pri mimoriadnej situácii, s cieľom zabrániť daňovým únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.



Vzhľadom na potrebu urýchlene riešiť vzniknutú situáciu navrhuje sa účinnosť novely zákona dňom vyhlásenia.