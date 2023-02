Bratislava 2. februára (TASR) - Výnimka zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa nezúži. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula návrh novely z dielne rezortu financií do 2. čítania.



Na platby v hotovosti sa podľa platnej legislatívy nevzťahuje zákaz v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie. V praxi to znamená, že už vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine vylúči uplatňovanie tohto zákona.



"Táto výnimka v podobe, v akej je dnes, sa javí ako nadmieru benevolentná a je v rozpore s cieľom zákona o obmedzení platieb v hotovosti," vysvetlil návrh rezort financií.



Pripomenul, že vyhlásenie mimoriadnej situácie v marci 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR, ktorá trvá aj naďalej, nespôsobuje obmedzenie občanov a podnikateľov v bezhotovostnom platobnom styku. Preto by podľa ministerstva bolo dôležité vypustiť uplatňovanie tejto výnimky pri mimoriadnej situácii, s cieľom zabrániť daňovým únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.