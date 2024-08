Výnimky pre oslobodenie predaja nehnuteľnosti od dane sa asi rozšíria

Bratislava 27. augusta (TASR) - Výnimky pre oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti od dane by sa mohli rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely o dani z príjmov, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložila skupina opozičných poslancov okolo Igora Matoviča (hnutie Slovensko). Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2025.



"Cieľom návrhu zákona je rozšíriť výnimky, kedy príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený od dane. Navrhuje sa zdaniť príjem fyzických osôb plynúci z predaja nehnuteľnosti podľa toho, či v nej mali trvalý pobyt viac ako dva roky bezprostredne pred predajom nehnuteľnosti alebo menej ako dva roky," priblížili v dôvodovej správe predkladatelia. Návrh zákona je podľa nich inšpirovaný právnou úpravou z Českej republiky.



Príjem fyzických osôb plynúci z predaja nehnuteľnosti by sa podľa návrhu mohol zdaňovať podľa toho, či tam mali trvalý pobyt viac ako dva roky bezprostredne pred predajom nehnuteľnosti alebo menej ako dva roky.



"Ak tam mali trvalý pobyt viac ako dva roky, príjem plynúci z predaja bude oslobodený od dane. Pred uplynutím dvoch rokov trvalého pobytu v nehnuteľnosti však nesmie byť spravený právny úkon smerujúci k predaju nehnuteľnosti (napr. uzavretie zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti)," spresnili poslanci.



Novelou sa tiež navrhuje, ak osoby mali v nehnuteľnosti trvalý pobyt menej ako dva roky, oslobodené budú príjmy plynúce z predaja takej nehnuteľnosti len v prípade, ak boli peniaze z tohto predaja použité výlučne na nadobudnutie novej nehnuteľnosti, a to do jedného roka od prijatia úhrady za nehnuteľnosť. Zároveň počas prvého roka nesmú spraviť žiaden právny úkon smerujúci k predaju tejto nehnuteľnosti.



Naďalej zostáva v platnosti aj súčasné oslobodenie od dane, a to po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti. Pritom tiež platí, že počas týchto piatich rokov nesmie byť urobený žiaden právny úkon smerujúci k predaju nehnuteľnosti.