Výnos dlhopisov pre občanov bude určený tesne pred predajom

Bratislava 10. októbra (TASR) - Výnos štátnych dlhopisov určených pre občanov bude stanovený tesne pred ich predajom, ktorý by sa mal spustiť v marci alebo apríli budúceho roka. Bude pevný a nemenný počas celej životnosti dlhopisu. Predbežne by malo ísť o dva druhy dlhopisov, so splatnosťou dva a štyri roky, kúpiť sa budú dať vo vybraných bankách. Informoval o tom po skončení štvrtkovej konferencie televízie TA3 venovanej tejto téme riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek.



Stanovený výnos bude pravdepodobne o niečo nižší ako ten, ktorý štát dosahuje pri ich predaji veľkým investorom na trhu, rozdiel by však nemal byť veľký. "Máme záujem na tom, aby sme oslovili čo najširšiu komunitu, čo najviac občanov Slovenskej republiky. Úrokový výnos bude nastavený tak, aby bol atraktívny pre občanov," zdôraznil Bytčánek s tým, že hlavnou výhodou štátnych dlhopisov je ich bezpečnosť. Každý občan bude mať stopercentnú istotu, že dostane späť peniaze, ktoré do dlhopisu vložil, ako aj stanovený výnos. Zároveň ministerstvo financií pripravuje zmenu legislatívy, aby tieto dlhopisy boli oslobodené od dane.



ARDAL očakáva, že táto možnosť osloví 20.000 až 30.000 občanov s cieľom získať pre štát 250 až 300 miliónov eur. Minimálna hodnota dlhopisu bude 1000 eur. V prvom kroku budú predávané prostredníctvom vybraných komerčných bánk. Na ich kúpu bude pravdepodobne čas jeden mesiac po spustení predaja.



"Spolupracujeme s najväčšími bankami na Slovensku, predpokladáme sieť pobočiek, kde budú tieto dlhopisy dostupné, že to bude 500 obchodných miest tak, aby každý občan minimálne v okresnom meste si mohol tento dlhopis kúpiť," priblížil Bytčánek. Konkrétne mená bánk zatiaľ nezverejnil, stane sa tak podľa neho v najbližších dňoch, keď s nimi agentúra podpíše príslušné dokumenty.



Následne budú môcť majitelia, ktorí budú chcieť získať peniaze skôr ako v čase ich splatnosti, predávať dlhopisy na Bratislavskej burze cenných papierov (BCPB) prostredníctvom obchodníka, ktorý na burze pôsobí. "Pri predčasnom predaji týchto dlhopisov občan nepríde o úrokový výnos. Dosiahne tzv. alikvótny úrokový výnos ku dňu predaja tohto dlhopisu," spresnil Bytčánek.



Zároveň zdôraznil, že prostriedky získané z predaja dlhopisov občanom budú slúžiť výhradne na krytie slovenského štátneho dlhu. "Týmto spôsobom budeme diverzifikovať svoju investorskú bázu, to znamená získame nových, veríme lojálnych investorov do slovenského štátneho dlhu. Okrem krytia štátneho dlhu tieto prostriedky nemôžu byť použité na žiaden iný účel," dodal šéf ARDALu.