Výnos dlhopisov vlády USA sa dostal na 2 % prvýkrát od roku 2019

New York 10. februára (TASR) - Výnos 10-ročných dlhopisov vlády USA vo štvrtok po správe o zrýchlení inflácie vzrástol a prvýkrát od roku 2019 sa dostal na 2 %. To má negatívny vplyv akciový trh, ktorý sa oslabuje. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Výnos referenčných 10-ročných dlhopisov stúpol o 6 bázických bodov a dostal sa na 2 %. Na túto úroveň sa dostal prvýkrát od augusta 2019. Výnos neskôr mierne klesol približne na 1,98 %.



Výnos 10-ročných dlhopisov sa od začiatku roka prudko zvýšil, takmer už o 50 bázických bodov, keď na konci decembra sa nachádzal na 1,51 %. Len vo februári vzrástol približne o 20 bázických bodov, keď január ukončil na úrovni okolo 1,78 %.



Výnos 2-ročných dlhopisov, ktoré najcitlivejšie reagujú na vývoj úrokových sadzieb, vo štvrtok vyskočil o 10 bázických bodov na 1,45 %.



Dôvodom zvýšenia výnosov dlhopisov americkej vlády bola správy o januárovom vývoji inflácie v USA, ktorá sa nečakane prudko zrýchlila na 40-ročné maximum. Index spotrebiteľských cien v januári medziročne stúpol o 7,5 % po +7 % v decembri, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zrýchlením inflácie len na 7,2 %.



Inflácia sa dostala najvyššie od februára 2018. Ďalšie prudké zrýchlenie tempa rastu spotrebiteľských cien podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) tento rok výrazne sprísni menovú politiku. Prvýkrát by mala úrokové sadzby zvýšiť už v marci.