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Výnos z ruských 10-ročných dlhopisov stúpol najvyššie od februára 2025
Dôvodom je veľký objem ruských dlhových nástrojov a rozpočtová neistota.
Autor TASR
Moskva 26. júna (TASR) - Výnos z desaťročných ruských federálnych dlhopisov (OFZ) vzrástol nad 16 %. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od februára 2025. Dôvodom je veľký objem ruských dlhových nástrojov a rozpočtová neistota. TASR o tom informuje na základe správu portálu tradingeconomics.
Kremeľ, ktorý je pre sankcie odrezaný od medzinárodných finančných trhov, financuje svoju vojnovú ekonomiku na domácom dlhopisovom trhu s vysokými výnosmi. Odhaduje sa, že v nasledujúcom desaťročí obsluha ruského verejného dlhu na úrokoch spotrebuje najmenej 15 % hrubého domáceho produktu. Očakáva sa, že ruské vojenské výdavky v tomto roku vzrastú až o 5 biliónov rubľov, čo predstavuje 51,46 miliardy USD (58,36 miliárd eur). Budú tak o približne 40 % vyššie v porovnaní s plánovaným rozpočtom. Ruský rozpočtový deficit v prvých piatich mesiacoch tohto roka prehĺbil na 6 biliónov rubľov, čím prekročil celkový plán na rok 2026 o približne 60 %.
Napriek dosiahnutiu stropu štátneho dlhu ruský parlament urýchlene schválil legislatívu, ktorá umožňuje dodatočné pôžičky vo výške 2 až 3 bilióny rubľov. Ruská centrálna banka na ostatnom rokovaní o menovej politike znížila svoju referenčnú úrokovú sadzbu na 14,25 %. Varovala však, že štrukturálne primárne rozpočtové deficity by si mohli neskôr vyžiadať prísnejšiu menovú politiku.
(1 EUR = 1,1342 USD)
Kremeľ, ktorý je pre sankcie odrezaný od medzinárodných finančných trhov, financuje svoju vojnovú ekonomiku na domácom dlhopisovom trhu s vysokými výnosmi. Odhaduje sa, že v nasledujúcom desaťročí obsluha ruského verejného dlhu na úrokoch spotrebuje najmenej 15 % hrubého domáceho produktu. Očakáva sa, že ruské vojenské výdavky v tomto roku vzrastú až o 5 biliónov rubľov, čo predstavuje 51,46 miliardy USD (58,36 miliárd eur). Budú tak o približne 40 % vyššie v porovnaní s plánovaným rozpočtom. Ruský rozpočtový deficit v prvých piatich mesiacoch tohto roka prehĺbil na 6 biliónov rubľov, čím prekročil celkový plán na rok 2026 o približne 60 %.
Napriek dosiahnutiu stropu štátneho dlhu ruský parlament urýchlene schválil legislatívu, ktorá umožňuje dodatočné pôžičky vo výške 2 až 3 bilióny rubľov. Ruská centrálna banka na ostatnom rokovaní o menovej politike znížila svoju referenčnú úrokovú sadzbu na 14,25 %. Varovala však, že štrukturálne primárne rozpočtové deficity by si mohli neskôr vyžiadať prísnejšiu menovú politiku.
(1 EUR = 1,1342 USD)