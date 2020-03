Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov sú prvýkrát v histórii pod 1%

New York 3. marca (TASR) - Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády v utorok prvýkrát v histórii padli pod 1 %. Americká centrálna banka (Fed) predtým nečakane znížila úrokové sadzby, aby podporila ekonomiku, na ktorú má negatívny vplyv epidémia koronavírusu.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v utorok klesli viac než o 8 bázických bodov a dostali sa na historické minimum 0,997 %. Výnosy 30-ročných amerických dlhopisov sa znížili takisto na nové rekordné minimum 1,601 %.



Fed v utorok prekvapil trh mimoriadnym uvoľnením menovej politiky, keď znížil kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 1 % až 1,25 %, aby zmiernil ekonomické dôsledky epidémie koronavírusu.



Bolo to prvé núdzové zníženie mimo plánovaného zasadnutia menového výboru (FOMC) od decembra 2008, keď sa Fed k takémuto kroku odhodlal pre finančnú krízu. Trh síce počítal so znížením sadzieb o 50 bodov, ale až 18. marca na zasadnutí FOMC.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov od začiatku roka padli o 90 bázických bodov a výnosy 30-ročných dlhopisov o 75 bodov.