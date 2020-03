Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov padli na rekordné minimum

New York/Londýn 9. marca (TASR) - Výnosy dlhopisov americkej vlády pokračujú v páde a stanovujú nové rekordné minimá. V pondelok zaznamenali najprudší pokles za takmer desaťročie. Dôvodom je panika na trhoch v dôsledku šírenia epidémie koronavírusu a nárast obáv, že svetová ekonomika mieri do recesie. Akciové trhy po celom svete prudko oslabujú. Navyše, ceny ropy sa v pondelok prepadli o 30 %, keďže Saudská Arábia sa pustila do cenovej vojny s Ruskom.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v pondelok klesli až o 22 bázických bodov na 0,318 % a sú na najlepšej ceste k najprudšiemu zníženiu od roku 2011, keď sa eurozóna nachádzala v dlhovej kríze.



Výnosy 30-ročných amerických dlhopisov tesne popoludní strácali 30 bázických bodov a predtým sa dostali až na rekordné minimum 0,70 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov klesli až na 0,285 % a dostali sa najnižšie od roku 2014.



Investori počítajú s tým, že americká centrálna banka (Fed) na svojom najbližšom zasadnutí 18. marca zníži úrokové sadzby minimálne o 75 bázických bodov, aj keď len minulý týždeň rozhodla o mimoriadnom uvoľnení menovej politiky.



"Úrovne, ktoré vidíme pri výnosoch amerických vládnych dlhopisov, nie sú mimo reality," uviedol úrokový stratég banky Mizuho Peter Chatwell. "Je to vírus, ktorý sa rozširuje po celom svete a opatrenia prijaté na zastavenie epidémie reálne znížia ekonomickú aktivitu, a to už teraz je globálna ekonomika slabá."