Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA klesli na 2-mesačné minimum

Washington 22. novembra (TASR) - Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA uprostred týždňa klesli pod 4,4 % a dostali sa na 2-mesačné minimum. Smerom dole ich tlačí presvedčenie investorov, že americká centrálna banka (Fed) už skončila so zvyšovaním úrokových sadzieb.



Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa v stredu znížili o 4 bázické body na 4,37 %, čo bolo najmenej od 20. septembra. Výnosy 2-ročných dlhopisov klesli o 1 bod na 4,872 %.



Dlhopisové trhy takmer nijako nereagovali na utorkové (21. 11.) zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia menového výboru (FOMC) Fedu. Tá ukázala, že členovia FOMC nehovorili o znížení sadzieb. V zápisnici sa nenachádzali žiadne signály, že Fed by mal v dohľadnom čase uvoľniť menovú politiku, ako očakáva trh, ktorý počíta so znížením sadzieb už na budúci rok niekedy v máji. V zápisnici sa tiež konštatovalo, že inflácia naďalej zostáva príliš vysoko nad dvojpercentným cieľom Fedu.



Údaje zverejnené od posledného FOMC zasadania, ktoré sa konalo 31. októbra a 1. novembra, však naznačili, že inflačné tlaky sa zmierňujú. Index spotrebiteľských cien sa v októbri medziročne zvýšil o 3,2 %, čo bolo menej, než sa predpokladalo.



To mnohých investorov podnietilo k presvedčeniu, že Fed už so zvyšovaním sadzieb skončil, a vyvolalo otázky, kedy by sa mohlo začať znižovanie sadzieb, napriek tomu, že predstavitelia Fedu nič také nespomínali.