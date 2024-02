Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA vzrástli nad 4,3 %

New York 16. februára (TASR) - Výnosy dlhopisov vlády USA v piatok vzrástli. Podporila ich správa, ktorá ukázala, že veľkoobchodné ceny v januári vzrástli viac, než sa očakávalo. To potvrdilo obavy, že inflácia sa vytrvalo drží na vyššej úrovni.



Výnosy 10-ročných dlhopisov stúpli o 8 bázických bodov na 4,322 % a dostali sa nad dôležitú hranicu 4,3 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov sa zvýšili o viac ako 13 bázických bodov a dostali sa až na 4,718 %, čo bolo najviac od 13. decembra.



Index cien výrobcov v januári stúpol o 0,3 %, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 0,1 % po decembrovom poklese o 0,2 %.



Jadrový index cien výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, vzrástol až o 0,5 %, pričom ekonómovia prognózovali takisto +0,1 %.