Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov sú opäť v pozitívnom pásme

Frankfurt nad Mohanom 19. januára (TASR) - Nemecko dlho profitovalo z negatívneho úročenia svojho dlhu. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov nemeckej vlády sa však po takmer troch rokoch opäť dostali do pozitívneho pásma.



Výnosy 10-ročných nemeckých Bundov sa v stredu ráno dostali až na 0,014 %. V pozitívnom teritóriu sa ocitli prvýkrát od mája 2019.



To signalizuje, že vysoká inflácia sa čoraz viac prejavuje aj na kapitálových trhoch, ktoré sa pripravujú na nárast úrokových sadzieb v USA. Experti počítajú, že americká centrálna banka (Fed) by mohla tento rok zvýšiť sadzby až štyrikrát. Európska centrálna banka (ECB) sa na sprísňovanie zatiaľ nechystá a sadzby začne zvyšovať zrejme až v budúcom roku.



Aj napriek zvýšeniu výnosov zostáva reálne úročenie nemeckého dlhu hlboko v negatívom pásme, keďže nemecká inflácia sa pohybuje nad piatimi percentami.