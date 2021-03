Výnosy 10ročných dlhopisov americkej vlády sú najvyššie za 13 mesiacov

Washington/New York 17. marca (TASR) - Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády sa v stredu pred rozhodnutím centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách dostali na nové 13-mesačné maximum.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v stredu stúpli o viac než 2 bázické body na 1,65 % a dostali sa najvyššie od začiatku februára 2020, keď pandémia nového koronavírusu ešte len začala pôsobiť na trhy. Výnosy 30-ročných dlhopisov vzrástli približne o 1 bázický bod na 2,396 %.



V stredu o 19.00 h SEČ sa skončí 2-dňové zasadnutie menového výboru (FOMC) Fedu. Potom sa očakáva oznámenie o nastavení úrokových sadzieb a následne tlačová konferencia šéfa Fedu Jeroma Powella.



Fed tiež zverejní nové ekonomické a inflačné prognózy, ktoré by mohli signalizovať, či počíta so zvýšením úrokových sadzieb do alebo dokonca ešte pred rokom 2023. Predpokladá sa, že Fed zlepší rastovú prognózu.



So zlepšením vyhliadok ekonomiky a nárastom inflačných tlakov, a predovšetkým vzhľadom na nový balík fiškálnych stimulov v objeme 1,9 bilióna USD (1,59 bilióna eur) si teraz trhy kladú otázku, ako sa k tomu postaví Fed. Experti však nepredpokladajú, že by Fed signalizoval opatrenia na utlmenie rastu trhových úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,1926 USD)