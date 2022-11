Washington 4. novembra (TASR) - Výnosy 2-ročných dlhopisov vlády USA vzrástli na 15-ročné maximum. Trh naďalej spracováva tohtotýždňové sprísnenie menovej politiky americkou centrálnou bankou (Fed) rovnako ako signály, že úrokové sadzby sa na budúci rok zrejme dostanú vyššie, než sa predpokladalo.



Výnosy 2-ročných amerických dlhopisov stúpli o viac než 4 bázické body na 4,7464 % a pohybujú sa na úrovniach, na ktorých sa nachádzali naposledy v roku 2007. Výnosy 10-ročných dlhopisov sa o 10.55 h SEČ nachádzali na úrovni 4,1416 %.



Menový výbor Fedu v stredu večer (2. 11.) v súlade s očakávaním zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 3,75 % až 4 %. Výrazné pohyby na devízovom trhu vyvolala následná tlačová konferencia jej šéfa Jeroma Powella.



Powell síce uviedol, že menový výbor (FOMC) bude na decembrovom zasadnutí diskutovať o spomalení tempa sprísňovania menovej politiky, zároveň však dal jasne najavo, že sa ešte neblíži koniec rastu sadzieb a že sadzby sa zrejme dostanú vyššie, než sa pôvodne predpokladalo. Trh to interpretoval tak, že sadzby na budúci rok vzrastú viac, než sa očakávalo, čo výrazne podporilo dolár a malo naopak negatívny vplyv na akciové trhy či ceny komodít.



Investori v piatok čakajú na správu o októbrovom vývoji na trhu práce v USA. Prognózy počítajú s robustnou tvorbou pracovných miest. Situácia na trhu práce je pre Fed dôležitá pri rozhodovaní o nastavení menovej politiky a prípadný pokles nezamestnanosti by mu dal priestor na ďalšie zvyšovanie sadzieb. Navyše, nedostatok pracovnej sily je kľúčovým motorom inflácie.