Výnosy 2-ročných nemeckých dlhopisov sa dostali nad 0 %

Londýn 29. marca (TASR) - Úročenie dvojročných nemeckých štátnych dlhopisov sa vrátilo do pozitívneho pásma prvýkrát od konca roka 2014. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výnosy dvojročných dlhopisov nemeckej vlády sa v utorok dostali nad 0 %, keď vzrástli až na 0,002 %. Podobne sa zvýšili aj výnosy krátkodobých štátnych dlhopisov Francúzska, Holandska a Belgicka, ktoré sa tento týždeň takisto vrátili do pozitívneho pásma.



Dôvodom sú rastúce očakávania, že Európska centrálna banka (ECB) v nasledujúcich mesiacoch zareaguje na prudké zrýchľovanie inflácie zvýšením úrokových sadzieb. Preto výnosy dlhopisov stúpajú a rýchlo sa vracajú do pozitívneho pásma.