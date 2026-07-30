Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. júl 2026Meniny má Libuša
< sekcia Ekonomika

Výnosy 30-ročných dlhopisov USA sú najvyššie od roku 2007

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vzrástli o takmer 7 bázických bodov na 4,671 %.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 29. júla (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov v stredu výrazne vzrástli po tom, čo americká centrálna banka nezmenila úrokové sadzby. Výnosy 30-ročných štátnych dlhopisov sa dostali na najvyššiu úroveň od roku 2007. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy 30-ročných dlhopisov vyskočili o 10,5 bázického bodu na 5,201 %, pričom počas obchodovania sa dostali až na 5,244 %, čo je najviac od júla 2007. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vzrástli o takmer 7 bázických bodov na 4,671 %.

Menový výbor (FOMC) Fedu v stredu nezmenil nastavenie menovej politiky a ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Investori po rozhodnutí FOMC prehodnocovali, či Fed dokáže udržať infláciu pod kontrolou.

Ceny ropy v stredu prudko vzrástli po tom, čo prezident Donald Trump povedal reportérovi televízie Fox News, že Spojené štáty tvrdo zasiahnu Irán v reakcii na jeho prekvapivé útoky.
.

Neprehliadnite

VIDEO:ENVIROPOLÍCIA UDRELA NA PYTLIAKOV: Zaistila aj nelegálne zbrane

Pellegrini rokoval s Li Čchiangom aj Čao Le-ťim o spolupráci

Von der Leyenová ocenila pomoc SR a ďalších krajín pri hasení požiarov

VIDEO: PÁTRANIE PO CHLAPCOVI SA SKONČILO: Našli ho živého