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Výnosy 30-ročných dlhopisov USA sú najvyššie od roku 2007
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vzrástli o takmer 7 bázických bodov na 4,671 %.
Autor TASR
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Washington 29. júla (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov v stredu výrazne vzrástli po tom, čo americká centrálna banka nezmenila úrokové sadzby. Výnosy 30-ročných štátnych dlhopisov sa dostali na najvyššiu úroveň od roku 2007. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy 30-ročných dlhopisov vyskočili o 10,5 bázického bodu na 5,201 %, pričom počas obchodovania sa dostali až na 5,244 %, čo je najviac od júla 2007. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vzrástli o takmer 7 bázických bodov na 4,671 %.
Menový výbor (FOMC) Fedu v stredu nezmenil nastavenie menovej politiky a ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Investori po rozhodnutí FOMC prehodnocovali, či Fed dokáže udržať infláciu pod kontrolou.
Ceny ropy v stredu prudko vzrástli po tom, čo prezident Donald Trump povedal reportérovi televízie Fox News, že Spojené štáty tvrdo zasiahnu Irán v reakcii na jeho prekvapivé útoky.
Výnosy 30-ročných dlhopisov vyskočili o 10,5 bázického bodu na 5,201 %, pričom počas obchodovania sa dostali až na 5,244 %, čo je najviac od júla 2007. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vzrástli o takmer 7 bázických bodov na 4,671 %.
Menový výbor (FOMC) Fedu v stredu nezmenil nastavenie menovej politiky a ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Investori po rozhodnutí FOMC prehodnocovali, či Fed dokáže udržať infláciu pod kontrolou.
Ceny ropy v stredu prudko vzrástli po tom, čo prezident Donald Trump povedal reportérovi televízie Fox News, že Spojené štáty tvrdo zasiahnu Irán v reakcii na jeho prekvapivé útoky.