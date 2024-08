Výnosy amerických dlhopisov pokračujú v poklese

New York 26. augusta (TASR) - Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA na začiatku nového týždňa klesli. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell totiž v piatok (23. 8.) signalizoval, že Fed čoskoro zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov sa okolo 11.00 h SELČ nachádzali so stratou asi 1 bázický bod na 3,791 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov klesli takisto približne o 1 bázický bod na 3,895 %.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov už v piatok padli približne o 6 bázických bodov a výnosy 2-ročných dlhopisov o 10 bodov.



"Nastal čas na korekciu menovej politiky," uviedol Powell v piatok v dlhoočakávanom prejave na výročnom zasadnutí Fedu v Jackson Hole. Dodal, že "smerovanie menovej politiky je jasné", pričom načasovanie a tempo znižovania sadzieb budú závisieť od údajov prichádzajúcich z ekonomiky, inflačného výhľadu a rovnováhy rizík. To podporilo už predtým vysoké očakávania, že Fed zníži úrokové sadzby už v septembri.