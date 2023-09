Výnosy amerických dlhopisov vzrástli na nové 16-ročné maximum

Washington 26. septembra (TASR) - Výnosy kľúčových amerických dlhopisov vzrástli v utorok na najvyššiu úroveň za posledných 16 rokov. Tlak na dlhopisy zvýšili obavy trhov, že úrokové sadzby v USA zostanú na vysokej úrovni dlhý čas. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov dosiahli v utorok 4,566 %, najvyššiu úroveň od roku 2007. Náladu na trhoch v posledných dňoch výrazne ovplyvňujú okrem pokračovania vysokých úrokových sadzieb aj obavy z možného vládneho shutdownu v USA.



Americký Kongres sa stále nedohodol na podobe rozpočtu na budúci fiškálny rok, ktorý sa začína 1. októbra. Ak tak neurobí do polnoci 30. septembra, povedie to k zatvoreniu veľkého počtu federálnych úradov (shutdown). Na toto riziko upozornila aj ratingová agentúra Moody's, podľa ktorej sa to môže odraziť na ratingu USA. Ako jediná z troch najväčších ratingových agentúr hodnotí rating Spojených štátov na najvyššej úrovni. Standard & Poor's (S&P) a Fitch ho USA už znížili, v obidvoch prípadoch o jeden stupeň z top ratingu AAA na AA+.



Naopak, dolárový index, ktorý meria silu amerického dolára voči košu šiestich hlavných mien, vzrástol v utorok o 0,2 % na 106,2 bodu. To je najvyššia hodnota od novembra 2022.