Výnosy amerických vládnych dlhopisov pokračujú v raste

Washington/Londýn 13. februára (TASR) - Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA na začiatku týždňa pokračujú v raste a dostali sa na nové 6-týždňové maximum. Trhy sa totiž deň pred zverejnením údajov o vývoji inflácie v USA pripravujú na to, že americká centrálna banka (Fed) by mohla sprísniť menovú politiku viac, než sa očakávalo.



Výnosy 10-ročných dlhopisov sa v pondelok v londýnskom obchodovaní dostali až na 3,755 %, čo bolo najviac od 6. januára.



Výnosy amerických vládnych dlhopisov rastú od zverejnenia januárových údajov z trhu práce, ktoré prekonali všetky prognózy. Mnohí investori začali prehodnocovať svoje očakávania, že kľúčová sadzba Fedu sa dostane maximálne do pásma 5 % až 5,25 %. Aktuálne počítajú s tým, že Fed môže zdvihnúť úrokové sadzby vyššie a môže ich vysoko držať dlhšie, než sa doteraz predpokladalo.



Kľúčová teraz bude utorková (14. 2.) správa o vývoji spotrebiteľských cien. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítajú s tým, že index spotrebiteľských cien v januári medzimesačne stúpol o 0,4 % rovnako ako jadrový index.



Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré sú mimoriadne citlivé na zmenu očakávaní týkajúcich sa vývoja úrokových sadzieb, vzrástli o 2 bázické body na 4,543 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od konca novembra.