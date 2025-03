Výnosy čínskych štátnych dlhopisov stúpli vďaka rastovému optimizmu

Peking 10. marca (TASR) - Ceny čínskych štátnych dlhopisov v pondelok klesli, pričom ich výnosy sa dostali na najvyššiu úroveň v tomto roku. Investori predpokladajú, že fiškálne stimuly podporia rast ekonomiky, a tým odsunú uvoľňovanie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Výnosy 10-ročných čínskych štátnych dlhopisov, ktoré sa pohybujú inverzne k cenám, v pondelok stúpli o viac ako 10 bázických bodov na 1,865 %. To je ich najvyššia úroveň v tomto roku. V porovnaní s januárovými minimami už vyskočili o 25 bázických bodov.



Výnosy 30-ročných štátnych dlhopisov sa v pondelok dostali nad kľúčovú psychologickú hranicu 2 %, keď dosiahli 2,030 %. Výnosy 1-ročných dlhopisov vzrástli o 10 bázických bodov na 1,643 %.



"Do Číny sa vracia rastový optimizmus," uviedol pre CNBC hlavný ázijský ekonóm banky HSBC pre Áziu Frederic Neumann. "Národný ľudový kongres signalizoval silnejší prorastový postoj vlády, ktorý sa sústreďuje na fiškálne uvoľňovanie."



Výnosy čínskych štátnych dlhopisov vzrástli z historických miním dosiahnutých v januári v dôsledku optimizmu ohľadom vyhliadok ekonomiky. Vláda totiž minulý týždeň stanovila ambiciózny cieľ rastu ekonomiky na úrovni približne 5 %.



Peking tiež netradične oznámil, že zvyšuje rozpočtový deficit na 4 % HDP. To je najvyššia hodnota minimálne od roku 2010. Takisto plánuje v roku 2025 emitovať mimoriadne dlhodobé špeciálne štátne dlhopisy v hodnote 1,3 bilióna CNY (165,48 miliardy eur).



Zvýšená ponuka dlhopisov zvyčajne znižuje atraktívnosť existujúcich dlhopisov pre investorov, čo tlačí ich ceny nadol a podporuje výnosy.



Emisie štátnych dlhopisov by mohli vzrásť ešte viac, ak sa zintenzívni obchodné napätie so Spojenými štátmi, uviedol šéf oddelenia pre devízovú a úrokovú stratégiu Číny banky BNP Paribas Ju Wang.



"Stále existuje priestor na ďalšiu korekciu dlhodobých sadzieb, dôvodmi sú potenciálne rýchlejšie tempo emisie dlhopisov s dlhou splatnosťou, cieľ vlády podporiť trh nehnuteľností a spotrebu a pokračujúci rast akciového trhu," uviedol Wang.



(1 EUR = 7,8561 CNY)