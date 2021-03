Washington 30. marca (TASR) - Výnosy dlhopisov americkej vlády opäť rastú, keď výnosy 10-ročných dlhopisov stúpli na 14-mesačné maximum. Vakcinácia a plány administratívy prezidenta Joea Bidena týkajúce sa plánovaných rozsiahlych investícií do infraštruktúry totiž podporili konjunkturálne a inflačné očakávania.



Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády sa v utorok dostali až na 1,776 %, čo bolo najviac od januára 2020. Výnosy 30-ročných dlhopisov vzrástli na 2,432 %.



V stredu (31. 3.) by mal Biden predstaviť detaily svojho infraštruktúrneho plánu. Hodnota výdavkov v rámci balíka obnovy, ktorý podporí ekonomiku, by mala dosiahnuť až 3 bilióny USD (2,55 bilióna eur).



(1 EUR = 1,1741 USD)