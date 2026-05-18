Výnosy dlhopisov pokračujú v raste, nahor ich tlačia obavy z inflácie
Autor TASR
Singapur 18. mája (TASR) - Americké a japonské dlhopisy zaznamenali v pondelok ďalšie straty, keď rastúce ceny energií v dôsledku vojny na Blízkom východe zvýšili obavy investorov z inflácie a s nimi aj očakávania, že centrálne banky pristúpia k zvýšeniu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli v pondelok na 4,631 %. To predstavuje najvyššie výnosy od februára minulého roka, pričom za minulý týždeň zaznamenali rast o viac než 20 bázických bodov. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré sú najcitlivejšie na inflačné a úrokové očakávania, dosiahli 4,102 %. To sú zasa najvyššie výnosy od marca 2025. V raste pokračujú aj výnosy 30-ročných amerických dlhopisov. Dosiahli 5,159 %, čo znamená najvyššie výnosy za viac než rok.
K ďalšiemu zvýšeniu výnosov dlhopisov došlo po pondelkovom raste cien ropy, keď napríklad cena ropy Brent prekročila 111 USD (95,46 eura) za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na situáciu na Blízkom východe, ktorá nenaznačuje, že by sa konflikt medzi USA a Iránom mal čoskoro skončiť. Napätie na trhoch sa zvýšilo po tom, ako sa jadrová elektráreň v Spojených arabských emirátoch (SAE) stala terčom dronového útoku.
Vojna na Blízkom východe, ktorú rozpútali Izrael a USA po tom, ako 28. februára zaútočili na Irán, posilňuje očakávania investorov, že rastúce inflačné tlaky prinútia centrálne banky zvýšiť úrokové sadzby. „Obavy z dlhodobo vysokých úrokových sadzieb sú späť,“ povedala Charu Chananová zo Saxo Bank.
Situáciu na trhu s dlhopismi ovplyvnili aj informácie, že japonská vláda pravdepodobne vydá nové dlhopisy s cieľom zafinancovať plánovaný dodatočný rozpočet, ktorým chce zmierniť dôsledky vojny na Blízkom východe na ekonomiku. Výnosy 30-ročných japonských štátnych dlhopisov vzrástli v pondelok o viac než 10 bázických bodov na rekordných 4,200 %. Okrem toho výnosy 10-ročných dlhopisov vzrástli na 2,800 %, čo predstavuje najvyššie výnosy od októbra 1996.
„Nálada na trhu bola pochmúrna už v závere minulého týždňa,“ povedal Eugene Leow z DBS. „Plánované dodatočné fiškálne výdavky japonskej vlády situáciu ešte zhoršili,“ dodal.
Investori teraz čakajú, že americká centrálna banka do konca roka zvýši úrokové sadzby, pričom pravdepodobnosť stanovili na viac než 50 %. Vychádzajú aj z údajov o inflácii z minulého týždňa. Spotrebiteľské ceny sa v apríli zvýšili o 3,8 %, čo je najvyššia inflácia v USA za takmer tri roky. Ceny výrobcov vzrástli medziročne o 6 %, čo je zasa najvýraznejší rast od decembra 2022.
Čo sa týka Európy, Európska centrálna banka (ECB) by podľa investorov mohla kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšiť už v júni. Pri britskej centrálnej banke Bank of England počítajú tento rok s dvomi zvýšeniami.
(1 EUR = 1,1628 USD)
