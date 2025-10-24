< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov USA mierne vzrástli
Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov stúpli o viac ako 2 bázické body na 4,012 % a výnosy 2-ročných dlhopisov o 1 bázický bod na 3,497 %.
Autor TASR
Washington 24. októbra (TASR) - Náklady na obsluhu dlhu vlády USA na konci týždňa vzrástli. Investori netrpezlivo čakajú na zverejnenie údajov o vývoji spotrebiteľských cien, ktoré bolo odložené pre obmedzenie fungovania federálnych úradov, takzvaný shutdown. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov stúpli o viac ako 2 bázické body na 4,012 % a výnosy 2-ročných dlhopisov o 1 bázický bod na 3,497 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili o 2 bázické body na 4,595 %.
Investori čakajú na index spotrebiteľských cien, ktorý bude zverejnený o 14.30 h SELČ, aby zistili, či sa inflácia ochladzuje alebo sa zrýchľuje a ako clá ovplyvnili ceny. Je to významná udalosť vzhľadom na nedostatok zverejnených ekonomických údajov v dôsledku zastavenia činnosti vlády.
Ekonómovia počítajú s tým, že spotrebiteľské ceny v septembri medzimesačne stúpli o 0,4 % rovnako ako v auguste a medziročne o 3,1 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Jadrový index spotrebiteľských cien, ktorý nezahŕňa volatilné ceny potravín a energie, by mal podľa prognóz vzrásť o 0,3 %, respektíve o 3,1 %.
Na budúci týždeň bude zasadať menový výbor (FOMC) americkej centrálnej banky (Fed). Je takmer isté, že Fed opäť zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu.
Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov stúpli o viac ako 2 bázické body na 4,012 % a výnosy 2-ročných dlhopisov o 1 bázický bod na 3,497 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili o 2 bázické body na 4,595 %.
Investori čakajú na index spotrebiteľských cien, ktorý bude zverejnený o 14.30 h SELČ, aby zistili, či sa inflácia ochladzuje alebo sa zrýchľuje a ako clá ovplyvnili ceny. Je to významná udalosť vzhľadom na nedostatok zverejnených ekonomických údajov v dôsledku zastavenia činnosti vlády.
Ekonómovia počítajú s tým, že spotrebiteľské ceny v septembri medzimesačne stúpli o 0,4 % rovnako ako v auguste a medziročne o 3,1 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Jadrový index spotrebiteľských cien, ktorý nezahŕňa volatilné ceny potravín a energie, by mal podľa prognóz vzrásť o 0,3 %, respektíve o 3,1 %.
Na budúci týždeň bude zasadať menový výbor (FOMC) americkej centrálnej banky (Fed). Je takmer isté, že Fed opäť zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu.