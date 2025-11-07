< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov USA mierne vzrástli
Výnosy referenčných desaťročných amerických dlhopisov stúpli o viac ako 1 bázický bod na 4,108 %.
Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Náklady na obsluhu dlhu vlády USA na konci týždňa vzrástli. Investori sa naďalej musia vyrovnávať s nedostatkom údajov z ekonomiky z dôvodu takzvaného shutdownu, čo znamená obmedzenie fungovania federálnych úradov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných desaťročných amerických dlhopisov stúpli o viac ako 1 bázický bod na 4,108 %. Výnosy dvojročných dlhopisov vzrástli o 1 bázický bod na 3,576 % a výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili takisto o 1 bázický bod na 4,704 %.
Dnes mala byť zverejnená správa o zamestnanosti v USA, ale v dôsledku obmedzenia činnosti federálnych úradov sa to nestane už druhý mesiac po sebe. Ekonómovia očakávali, že správa ukáže zníženie počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstvo o 60.000 pracovných miest a nárast miery nezamestnanosti na 4,5 %.
Investori sa teraz namiesto oficiálnych údajov musia spoliehať na alternatívne zdroje, vrátane prieskumu spoločnosti Challenger, Gray & Christmas. Ten ukázal prudký nárast prepúšťania v októbri. Podľa prieskumu sa zrušilo až 153.074 pracovných miest, čo je trojnásobok v porovnaní so septembrom a o 175 % viac ako v rovnakom období pred rokom.
Podľa tohto prieskumu bol tento október z hľadiska počtu prepúšťaní najhorším od roku 2003, pričom rok 2025 je z hľadiska ohlásených prepúšťaní najhorším rokom od roku 2009.
Výnosy referenčných desaťročných amerických dlhopisov stúpli o viac ako 1 bázický bod na 4,108 %. Výnosy dvojročných dlhopisov vzrástli o 1 bázický bod na 3,576 % a výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili takisto o 1 bázický bod na 4,704 %.
Dnes mala byť zverejnená správa o zamestnanosti v USA, ale v dôsledku obmedzenia činnosti federálnych úradov sa to nestane už druhý mesiac po sebe. Ekonómovia očakávali, že správa ukáže zníženie počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstvo o 60.000 pracovných miest a nárast miery nezamestnanosti na 4,5 %.
Investori sa teraz namiesto oficiálnych údajov musia spoliehať na alternatívne zdroje, vrátane prieskumu spoločnosti Challenger, Gray & Christmas. Ten ukázal prudký nárast prepúšťania v októbri. Podľa prieskumu sa zrušilo až 153.074 pracovných miest, čo je trojnásobok v porovnaní so septembrom a o 175 % viac ako v rovnakom období pred rokom.
Podľa tohto prieskumu bol tento október z hľadiska počtu prepúšťaní najhorším od roku 2003, pričom rok 2025 je z hľadiska ohlásených prepúšťaní najhorším rokom od roku 2009.