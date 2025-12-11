< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov vlády USA klesli
Fed v stredu v súlade s očakávaniami tretíkrát v tomto roku uvoľnil menovú politiku.
Autor TASR
New York 11. decembra (TASR) - Náklady na obsluhu dlhu vlády USA vo štvrtok klesli. Dôvodom bolo stredajšie (10. 12.) uvoľnenie menovej politiky americkou centrálnou bankou (Fed). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa znížili o viac ako dva bázické body na 4,142 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov klesli o menej ako bázický bod na 4,791 % a výnosy 2-ročných dlhopisov padli o viac ako tri bázické body na 3,534 %.
Fed v stredu v súlade s očakávaniami tretíkrát v tomto roku uvoľnil menovú politiku. Hlasovanie však ukázalo, že menový výbor (FOMC) je rozdelený, takže ďalšie smerovanie úrokových sadzieb nie je jednoznačné.
FOMC pomerom hlasov 9 ku 3 rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,50 % až 3,75 %.
Predstavitelia Fedu naďalej počítajú s jedným ďalším uvoľnením menovej politiky v budúcom roku, keďže trh práce sa ochladil. Inflácia však naďalej zostáva takmer celý jeden percentuálny bod nad dvojpercentným cieľom Fedu.
Šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po zasadnutí menového výboru povedal, že centrálna banka je „v dobrej pozícii, aby počkala a sledovala, ako sa bude ekonomika vyvíjať“ a signalizovala spomalenie tempa uvoľňovania menovej politiky v budúcnosti.
