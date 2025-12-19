Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Ekonomika

Výnosy dlhopisov vlády USA mierne vzrástli

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Investori prehodnocujú prekvapivé spomalenie inflácie a čakajú na ďalšie údaje z ekonomiky.

Autor TASR
New York 19. decembra (TASR) - Náklady na obsluhu dlhu USA v piatok mierne vzrástli. Investori prehodnocujú prekvapivé spomalenie inflácie a čakajú na ďalšie údaje z ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy 10-ročných dlhopisov sa zvýšili o 2 bázické body na 4,145 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov vzrástli o 1 bázický bod na 3,47 % a výnosy 30-ročných dlhopisov o 3 bázické body na 4,83 %.

Index spotrebiteľských cien medziročne vzrástol o 2,7 %, uviedol vo štvrtok (18. 12.) Federálny úrad pre štatistiku práce (BLS). Ekonómovia počítali so zrýchlením tempa rastu cien na 3,1 % z 3 % v septembri (údaje za október neboli zverejnené z dôvodu shutdownu).

Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, dosiahla 2,6 %, pričom ekonómovia prognózovali 3 % (v septembri 3 %).

Ochladenie inflácie podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla v roku 2026 pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Pravdepodobnosť januárového zníženia sadzieb však zostáva nízka.
.

Neprehliadnite

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?