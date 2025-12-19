< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov vlády USA mierne vzrástli
Investori prehodnocujú prekvapivé spomalenie inflácie a čakajú na ďalšie údaje z ekonomiky.
Autor TASR
New York 19. decembra (TASR) - Náklady na obsluhu dlhu USA v piatok mierne vzrástli. Investori prehodnocujú prekvapivé spomalenie inflácie a čakajú na ďalšie údaje z ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy 10-ročných dlhopisov sa zvýšili o 2 bázické body na 4,145 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov vzrástli o 1 bázický bod na 3,47 % a výnosy 30-ročných dlhopisov o 3 bázické body na 4,83 %.
Index spotrebiteľských cien medziročne vzrástol o 2,7 %, uviedol vo štvrtok (18. 12.) Federálny úrad pre štatistiku práce (BLS). Ekonómovia počítali so zrýchlením tempa rastu cien na 3,1 % z 3 % v septembri (údaje za október neboli zverejnené z dôvodu shutdownu).
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, dosiahla 2,6 %, pričom ekonómovia prognózovali 3 % (v septembri 3 %).
Ochladenie inflácie podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla v roku 2026 pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Pravdepodobnosť januárového zníženia sadzieb však zostáva nízka.
