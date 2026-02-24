< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov vlády USA mierne vzrástli
Výnosy 10-ročných dlhopisov stúpli približne o 1 bázický bod na 4,042 %.
Autor TASR
New York/Washington 24. februára (TASR) - Výnosy dlhopisov vlády USA v utorok mierne vzrástli. Investori prehodnocujú najnovší vývoj colnej politiky USA po tom, čo Najvyšší súd zrušil väčšinu ciel prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy 10-ročných dlhopisov stúpli približne o 1 bázický bod na 4,042 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili o necelý 1 bázický bod na 4,704 %. Výnosy 2-ročných štátnych pokladničných poukážok vzrástli takmer o 2 bázické body na 3,457 %.
Najvyšší súd USA v piatok (20. 2.) zrušil podstatnú časť Trumpových recipročných ciel v pomere hlasov 6:3, keď rozhodol, že prezident neoprávnene využil zákon IEEPA na ich zavedenie. Trump následne oznámil globálne clo na dovoz do USA vo výške 10 %. ďalší deň vyhlásil, že ho zvyšuje na 15 %.
Spojené štáty nakoniec od utorka zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Vyplýva to z oznámenia amerického colného úradu. V oznámení, ktoré má „poskytnúť usmernenie k vyhláseniu prezidenta z 20. februára 2026“, colný úrad uviedol, že okrem tovarov s udelenými výnimkami budú všetky dovozy „podliehať dodatočnej sadzbe ad valorem vo výške 10 %“.
Tento krok ešte viac prehĺbil zmätok okolo obchodnej politiky USA, keďže nijako nevysvetľuje, prečo sa nakoniec používa nižšia sadzba. Denník Financial Times citoval predstaviteľa Bieleho domu, podľa ktorého sa globálne clo neskôr zvýši na 15 %.
Výber nových ciel sa začal o polnoci, zatiaľ čo výber ciel zrušených Najvyšším súdom sa zastavil. Tie sa pohybovali v pásme od 10 % až po 50 %.
Právnym základom nového cla je obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Odborníci však pochybujú, že sú tieto podmienky splnené. Na dlhšie obdobie by Trump v každom prípade potreboval súhlas Kongresu.
V centre pozornosti trhov zostáva aj geopolitické napätie. Dôvodom sú špekulácie o možnom útoku USA na Irán. Podľa správy Deutsche Bank sa v prostredí zvýšeného dopytu po bezpečných aktívach posilnil aj záujem o štátne dlhopisy USA.
