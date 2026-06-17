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Výnosy dlhopisov vlády USA mierne vzrástli, trh čaká na Fed
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v stredu stúpli o viac než 1 bázický bod na 4,439 %.
Autor TASR
Washington 17. júna (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov uprostred týždňa mierne vzrástli. Investori čakajú na výsledok prvého zasadnutia menového výboru americkej centrálnej banky (Fed) pod vedením Kevina Warsha. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v stredu stúpli o viac než 1 bázický bod na 4,439 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, takmer stagnovali na 4,056 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili o viac než 1 bázický bod na 4,940 %.
Dnešné zasadnutie menového výboru (FOMC) je prvým, odkedy sa šéfom Fedu stal Kevin Warsh. Vo všeobecnosti sa očakáva, že Fed ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú v pásme 3,5 % až 3,75 %.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v stredu stúpli o viac než 1 bázický bod na 4,439 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, takmer stagnovali na 4,056 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili o viac než 1 bázický bod na 4,940 %.
Dnešné zasadnutie menového výboru (FOMC) je prvým, odkedy sa šéfom Fedu stal Kevin Warsh. Vo všeobecnosti sa očakáva, že Fed ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú v pásme 3,5 % až 3,75 %.