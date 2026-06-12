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Výnosy dlhopisov vlády USA pokračovali v piatok v poklese
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v piatok ráno klesli o viac ako 2 bázické body na 4,4434 %.
Autor TASR
Washington 12. júna (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov na konci týždňa pokračovali v poklese po výraznom znížení vo štvrtok (11. 6.). Dôvodom sú rastúce nádeje na vyriešenie konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v piatok ráno klesli o viac ako 2 bázické body na 4,4434 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa znížili takisto o viac než 2 bázické body na 4,0473 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na širšie geopolitické riziká, klesli o 1 bázický bod na 4,9414 %.
Iránska štátna agentúra Mehr News Agency v piatok informovala o detailoch návrhu 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Navrhovaná dohoda zahŕňa znovuotvorenie Hormuzského prielivu, zrušenie ropných sankcií a ukončenie všetkých nepriateľských akcií v regióne vrátane Libanonu.
To nasledovalo po štvrtkových vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Washington dosiahol dohodu, pričom je ešte potrebné „finalizovať dokumenty“. Trump zároveň odvolal plány na nové útoky proti Iránu.
Tieto vyjadrenia spôsobili výrazné zníženie nákladov na financovanie dlhu USD, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov padli až o 8 bázických bodov. Takisto výrazne klesli výnosy 2-ročných aj 30-ročných dlhopisov.
V piatok ceny ropy padli o 5 % a klesli aj globálne výnosy dlhopisov. Výnosy 10-ročných britských vládnych dlhopisov sa znížili o viac než 8 bázických bodov a výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov o viac než 5 bázických bodov.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v piatok ráno klesli o viac ako 2 bázické body na 4,4434 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa znížili takisto o viac než 2 bázické body na 4,0473 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na širšie geopolitické riziká, klesli o 1 bázický bod na 4,9414 %.
Iránska štátna agentúra Mehr News Agency v piatok informovala o detailoch návrhu 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Navrhovaná dohoda zahŕňa znovuotvorenie Hormuzského prielivu, zrušenie ropných sankcií a ukončenie všetkých nepriateľských akcií v regióne vrátane Libanonu.
To nasledovalo po štvrtkových vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Washington dosiahol dohodu, pričom je ešte potrebné „finalizovať dokumenty“. Trump zároveň odvolal plány na nové útoky proti Iránu.
Tieto vyjadrenia spôsobili výrazné zníženie nákladov na financovanie dlhu USD, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov padli až o 8 bázických bodov. Takisto výrazne klesli výnosy 2-ročných aj 30-ročných dlhopisov.
V piatok ceny ropy padli o 5 % a klesli aj globálne výnosy dlhopisov. Výnosy 10-ročných britských vládnych dlhopisov sa znížili o viac než 8 bázických bodov a výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov o viac než 5 bázických bodov.