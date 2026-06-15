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Výnosy dlhopisov vlády USA pokračovali v pondelok v poklese

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Dôvodom je predbežná mierová dohoda medzi Washingtonom a Teheránom, ktorá zmenila očakávania investorov týkajúce sa inflácie a výhľadu úrokových sadzieb.

Autor TASR
Washington 15. júna (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov v pondelok pokračovali v poklese po výraznom znížení na konci minulého týždňa. Dôvodom je predbežná mierová dohoda medzi Washingtonom a Teheránom, ktorá zmenila očakávania investorov týkajúce sa inflácie a výhľadu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA v pondelok klesli o viac ako štyri bázické body na 4,441 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa znížili o viac než päť bázických bodov na 4,035 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na širšie geopolitické riziká, klesli o tri bázické body na 4,942 %.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu (14. 6.) neskoro večer na sociálnych sieťach uviedol, že dohoda s Iránom je dokončená a že sa otvorí Hormuzský prieliv, čo spôsobilo prudký pokles cien ropy. Americká ropa v reakcii na to klesla o 5 %. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf povedal, že oficiálny podpisový ceremoniál sa uskutoční v piatok (19. 6.) vo Švajčiarsku.
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