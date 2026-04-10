< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov vlády USA stagnovali pred zverejnením správy o CPI
Autor TASR
New York/Washington 10. apríla (TASR) - Výnosy vládnych dlhopisov vlády Spojených štátov v piatok v podstate stagnovali. Investori čakajú na zverejnenie aktuálnych údajov o vývoji inflácie, ktorá sa zrejme zrýchlila. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa okolo 12.45 h SELČ nachádzali na úrovni 4,297 %. Výnos dvojročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na krátkodobé rozhodnutia centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, vzrástol o menej než 1 bázický bod na 3,787 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov stagnovali na úrovni 4,901 %.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý zvýšil ceny energií, narušil očakávania investorov týkajúce sa budúcej menovej politiky Fedu.
Inflácia v USA sa ešte pred vypuknutím konfliktu dlhodobo (5 rokov) pohybovala nad cieľovými dvomi percentami. Konflikt na Blízkom východe skomplikoval prístup Fedu k nastavovaniu sadzieb, keďže centrálna banka zvažuje, aký trvalý vplyv bude mať energetický šok na spotrebiteľské ceny.
V piatok bude zverejnená správa o marcovom vývoji indexu spotrebiteľských cien (CPI). Ekonómovia počítajú s jeho medzimesačným nárastom o 0,9 % po zvýšení o 0,3 % vo februári. Medziročné tempo rastu CPI sa podľa ekonómov zrýchlilo na 3,3 % z 2,4 %.
