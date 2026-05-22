Výnosy dlhopisov vlády USA v piatok klesli
Autor TASR
Washington 22. mája (TASR) - Náklady na financovanie dlhu USA v piatok klesli po týždni volatility, počas ktorého sa výnosy amerických dlhopisov dostali na viacročné maximá v reakcii na oživenie obáv z inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA v piatok klesli o viac než dva bázické body na 4,564 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, v podstate stagnovali na 4,083 %.
Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na politické riziká, sa znížili o viac než dva bázické body na 5,086 %. Začiatkom týždňa sa pritom nakrátko vyšplhali až nad 5,19 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od roku 2007. Potom však vo štvrtok (21. 5.) klesli.
Experti ale počítajú s ďalším nárastom výnosov, pričom výnosy 30-ročných dlhopisov by sa mohli dostať najvyššie za viac ako 25 rokov. Prieskum Bank of America ukázal, že 62 % oslovených globálnych portfólio manažérov očakáva, že výnosy 30-ročných dlhopisov vlády USA sa dostanú až na 6 %, čo by bola ich najvyššia úroveň od konca roka 1999.
